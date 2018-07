Felszínre hozzák a szunnyadó energiát a színésztáborban

Olasz, orosz és magyar színészhallgatók közösen fedezik fel, miként tudják a felszínre hozni a bennük szunnyadó energiát. Elkezdődött a hetedik nemzetközi színésztábor a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán.

Próbateremmé alakult át a Rippl-Rónai Művészeti kar udvara, hiszen a hetedik nemzetközi színésztábor résztvevői a négy fal közül kiszabadulva igyekeznek minél több új fogást elsajátítani. Olasz és orosz színészhallgatók magyar kollégáikkal közösen próbáltak egy jelenetet a fák lombjai alatt. Közben a színésztársaság másik fele a fűben raklapokon ülve próbált egy másik jelenetet. A délutánok így telnek: próbákkal, hiszen az egyhetes tábor végén a három náció fiatal tehetségei közösen adják elő a Rómeó és Júliát. – Egy kicsit féltem az idei tábortól, de a közös munkát a népdalok éneklésével kezdtük, az csodálatos volt – mesélte az ötödik táborát kezdő Nagy Márk.

Nyolcvan diák tölt kilenc napot a kaposvári nemzetközi táborban, köztük olyanok is, akik először jöttek el. – Nem tudtam, mire számítsak, hiszen először vagyok itt – mondta a Milánóból érkezett Catherine Bertoni. – De nagyon tetszik, hogy különböző órákat teljesen más tanárok tartanak, akik eltérő módszereket alkalmaznak.

A fiatal olasz színészhallgató hozzátette: igazi családként működnek együtt a táborlakók. – Milánóban nincsen a campusunkon ilyen szép udvar és a város különböző pontjain van a szállásunk, itt viszont együtt vagyunk – mesélte Catherine Bertoni. – Úgy élünk itt mi is, mint a magyar hallgatók. Csak azt bánom, hogy ezekkel a remek tanárokkal csak néhány közös óránk lesz.

A színházi műhelyeken résztvevő hallgatók egybehangzó véleménye volt, hogy a magyar és a spanyol tanárok sokkal többet tanítanak az energia és az érzelmek használatáról, mint az ő oktatóik. – Volt egy foglalkozás Jose Maria Uretaval, és az volt a feladat, hogy az energiát egy gömbben kellett összegyűjteni – mondta Valeria Jolkina. – Nekem sokáig nem sikerült és a végére mindenkinek a saját érzelmeivel kellett szembesülnie: hisztérikus állapotba kerültem. Nálunk kevés ilyen van és ez hiányzik a képzésünkből, örülök, hogy ilyen élményeket is kapunk.

Az elsőéves moszkvai színészhallgatónak ez az első külföldi szakmai élménye. Számára a kommunikáció is izgalmas, hiszen mindenki más nyelvet beszél.

Az idén még nemzetközibb a tábor

Olasz és orosz hallgatók is részt vesznek az idei színésztáborban. A partnerek között pedig spanyol, kazah és román szakemberek is vannak. – Nagyon nemzetközi lett ez az évünk is – mondta Vidnyánszky Attila, a tábor művészeti vezetője. – Büszkék vagyunk rá, mert áldoznak az iskolák arra, hogy itt legyenek. Vidnyánszky Attila hozzátette: a tábor missziója, hogy hidakat építsen a Kaposvári Egyetem.

A Moszkvai Művész Színház mellett működő Iskola Stúdió tanára Andrej Kuzicsev azt mondta: igyekeznek minél több információt magukba szívni. Giovanni Crippa, az olasz Piccolo Teatro képviseletében azt mondta: igyekeznek minél több lehetőséget adni a diákjaiknak, hogy megtalálják magukat, ebben pedig nagy segítség ez a színésztábor.

José Maria Ureta, a Valladolidi Drámaművészeti Főiskola tanára pedig úgy fogalmazott: különleges közösség van jelen a táborban, hiszen különböző kultúrák találkoznak és dolgozhatnak együtt. Így az életről és saját magukról is sokkal többet megtudhatnak a résztvevők.