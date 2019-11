Révész Sándor: Rengeteg feldolgozatlan dolog volt az életemben

Régi rockerekből lett disztingvált középkorúak töltötték meg a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárt. 300-an jöttek össze, hogy meghallgassák Révész Sándor élettörténetét. A közönségen bőrruha mutatóban sem volt, akadt helyette báli legyező. Az utolsó sorokban ültek a fiatal lányok, akik talán a szülők miatt jöttek vagy a rocklegendáért.

Könnyedebb vizekre evezett a könyvtár az új rendezvénysorozattal, melynek vendége volt a Piramis énekese. Virág Erzsébet rendezvényszervező elhivatottsága és Horvai Zoltán, a rajongóból lett műsorvezető is kellett ahhoz, hogy egy rendkívül intelligens és érzékeny művész képe bontakozzon ki a beszélgetésből, amely meglepően bensőséges irányokat vett, már az életút kezdetére visszatekintve.

– A zenei iránti vonzalmam az édesanyám hangján keresztül ért el először – emlékezett vissza Révész Sándor, a sebészorvos apa és a kereskedelemben dolgozó anya egy szem gyermeke. – A szüleim válása törés volt az életemben, de a nagyszüleim nevelése mérhetetlen biztonságot adott, és az ebből eredeztethető nyugalom velem maradt egész életemben.

15 évesen lett Póka Egon testvérként szeretett barátja, de kicsapták őket a László gimnáziumból a hosszú hajuk, és más azóta már bocsánatos bűneik miatt. Póka Egon felvilágosult szülei ezt nem tekintették tragédiának, sőt lehetőséget adtak arra, hogy kibontakoztathassák a zenei tehetségüket.

Fiatalon belecsöppent a Generál alkotó magjába, és megnyerték a Ki Mit Tud-ot, vagyis az akkori X-Faktort. 16 évesen már ORI engedélye volt. A Piramist szerencsés konstellációnak tartja. 15 éves kora óta ismerte Som Lajost, aki sokáig ösztönözte a pályán. De a végjátékát, az utolsó 10 évét felejtsék el, mert az már nem ő volt, szólt ki Révész a közönségnek.

Miközben Törökszentmiklóson koncertezett, édesanyja Budapesten öngyilkos lett, a vonat alá ugrott. Révész Sándor 23 éves volt ekkor. A 70 éves ezoterikus írónő, Szepes Mária barátsága adott menedéket a tragédia után. Az énekes úgy érzi, a sors sokszor dobott hasonló mentőövet neki.

– Rengeteg feldolgozatlan dolog volt bennem – idézte fel. – Szepes Mária, aki szellemcsempésznek mondta magát, segítője volt életemnek, és pecsétet tett rá, mert annyi bölcsességet még senkitől sem kaptam.

Azután már nem lobogott a tűz és az őserő a Piramisban. Som Lajos napokig nézegetett egy briliáns gyűrűt, mert bűvöletbe ejtette, s Révész egy NDK turnén angolul jelentette be a közönségnek, hogy ebben a felállásban utoljára látják őket együtt. Ezután az énekes egy luxushajón zenélve beutazta a fél világot. Szólólemezt adott ki, majd a zeneszerző Presser Gáborral egy Holderlin-idézettel, levélben közölte:„Annak, aki a legmagasabbat akarja, a cselekvés csaknem kevés.” Hosszú évekig elvonult az ásotthalmi tanyavilágba.

– Ott csend és békesség van, és az ember nem sebezhető – beszélt erről. – Nagy dolog, ha az ember kivívja a szuverenitását. Nekem magamtól értetődő a természetjárás, a mai napig megteszek 25-30 kilométeres barangolásokat.

30-40 zenei anyag most is van a tarsolyában, de az illegális letöltések világában nehéz zenekiadót találni. 2023-ban lesz 70 éves, és a Révész 60 produkció mintájára nem tartja kizártnak a Révész 70-et sem, mert jó állapotban érzi magát. Ma már kisebb helyeken szeret koncertezni, ahol megtalálja a hangot a közönséggel. Így a szíve vágya a felújított kaposvári színházban is adni egy előadást.

Gallai nem szerette a harsány sikert

Révész Sándor a nemrég elhunyt Gallai Péterről is szót ejtett egy kérdésre válaszolva. Kiderült, hogy bár együtt zenéltek a Piramisban, csupán 1992-ben, amikor készültek a visszatérésre, tudtak elbeszélgetni egymással először meghitten. Gallai ugyanis zárkózott maradt, nem nyílt ki senkinek: Ennek az lehetett az oka, hogy nem szerette azt a harsány sikert, amit a Piramissal éltek meg, mert nem illett az alapkarakteréhez. Ez az ellentét sokáig az együttlét mélyén lappangott az énekes szerint. Révész Sándor azonban nagyon szerette Gallai szerénységét és humorát, egy-egy frappáns megjegyzését, ami után a billentyűs, aki valójában a klasszikus zenész szeretett volna lenni, mélyen beleszívott a cigarettájába. Az énekes hozzátette: szomorú voltam a sírjánál állva, amikor kezet csókoltam a 92 éves édesanyjának.