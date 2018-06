Minden szakágban érmet remél a kapitány

Hüttner Csaba szövetségi kapitány azt mondta, tíz dobogós helyezéssel már elégedett lenne a pénteken kezdődő és vasárnapig tartó belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon, és abban reménykedik, hogy minden szakágban szereznek legalább egy érmet a magyar versenyzők.

Tavaly, a Plovdivban rendezett kontinensviadalon a válogatott minden idők egyik legjobb szereplését produkálta, de a szakvezető szerint idén nem lehet elvárás, hogy ennyire jó eredményeket érjen el a csapat, miután az idei mezőny sokkal erősebb, színvonalasabb lesz, mint a 2017-es. A szerb fővárosban lehet indulási jogokat gyűjteni a jövő évi, minszki Európa Játékokra, amely már kvótákat kínál a 2020-as tokiói olimpiára.

Korábban elmondta: a mostani Eb-t ráadásul öt héttel korábban rendezik meg, mint a tavalyit, így teljesen máshol tartanak a felkészülésben. Ezzel együtt szerinte a versenyzők jó formában vannak, ezt bizonyítják a múlt hétvégi válogató eredményei is.

„Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

Nem bánnám, ha most halványabban szerepelnénk, az év fő versenyén, az augusztusi világbajnokságon pedig jobban teljesítenénk, mint tavaly”

– fogalmazott a hétfői csapathirdetéskor a szakember.

A válogató eredményei alapján 13 egyesület 37 versenyzője utazhat az Eb-re. A rangidős ezúttal is a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán lesz, aki márciusban volt 40 éves, vele egy hajóban, a K-4 1000 méteres egységben foglal helyet a válogatott legfiatalabb tagja, a 19 esztendős Varga Ádám.

Az 500 méteres női négyesbe a négy legjobb egyesteljesítményt nyújtó kajakos került, így Kozák Danuta, Medveczky Erika, Kárász Anna és Bodonyi Dóra próbálkozhat meg a címvédéssel. Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák most tér vissza a nemzetközi porondra azt követően, hogy a tavalyi évet gyermeke születése miatt teljesen kihagyta.

„A női kajaknégyessel szemben mindig elvárás, hogy nyerjen.

Szerintem erre ebben az összetételben is jó esélyeink vannak, bár a lányok az Európa-bajnokság előtt talán csak egyet tudnak majd együtt evezni. Egyesben Kozák Danuta jó formában van, de nincs eredménykényszerben, nála az a fontos, hogy visszaszokjon a nemzetközi mezőnybe, hiszen legutóbb Rióban szerepelt világversenyen” – fogalmazott Hüttner Csaba.

A többi olimpiai számról szólva azt mondta, a férfi 500 méteres kajaknégyestől dobogó közeli eredményt vár, a kenus és kajakos férfi 1000 párosoktól pedig azt, hogy a legjobb hatban legyenek. A kenus Kiss Tamásnak szerinte nagyon nehéz dolga lesz 1000 méteren, és a kajakos Kopasz Bálintnak sem ígérkezik könnyűnek a feladata ugyanezen a távon, de ő a dobogó közelébe kerülhet. A formája alapján jó eredményt várnak Birkás Balázstól is K-1 200 méteren. A kapitány úgy véli, Medveczky és az ugyancsak szülési szabadsága után visszatérő Csipes Tamara párosa is érmes lehet 500 méteren és női kenuban is arra számít, hogy mindkét olimpiai számban a legjobbak között lesznek a versenyzői.