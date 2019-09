A Kaposvári KK utolsó előkészületi mérkőzését vívta a 2019/2020-as szezon előtt

Utolsó előkészületi mérkőzését játszotta a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda csapata, amely a Kecskemétet verte a bajnoki főpróbán.

Dramicsanyin szerezte az első pontokat kaposvári részről, a harmadik percbe pedig Hendlein Roland is pályára lépett, aki orrsérülése miatt maszkban játszott. A hazaiak csapatkapitánya hamar mag is szerezte első pontjait, amikor Davis pazar passzát váltotta kosárra. Vele hatékonyabb lett a támadó játék, s két blokkot is kiosztott a kecskemétieknek. A védekezés a negyed további részében is hatékony volt a somogyiak részéről, így csak 12 pontig jutottak a vendégek. A folytatásban is hasonló volt a játék, csak ritkán jutottak tiszta dobóhelyzetig az alföldiek.

A negyed végén aztán Djeraszimovics vezérletével felzárkózott a Kecskemét és 38–32-re alakították az eredményt. Ponjavics két triplája növelte ismét a különbséget, és Lalic is ponterősebbé vált. Hendlein triplája 66–50-re alakította az állást a záró szakasz előtt. Öt pontot szerezve indult a Kecskemét, de elég volt két szerzett labda és visszaállt a korábbi kaposvári előny, ami elegendő volt a győzelemhez is.

Kaposvári KK–Kecskeméti TE-Duna Aszfalt 80–71 (21–12, 17–20, 28–18, 14–21)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 300 néző: Vezette: Kapitány G., Praks P., Danka P.

Kaposvári KK: Davis (8), Norfleet (7/3), Baki (-), Dramicsanyin (8/3), Lalic (20). Csere: Hendlein (18/3), Krnjajski (3), Bogdán (3/3), Ponjavics (13/9). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Kecskeméti TE-Duna Aszfalt: Wittmann (9/3), Vukcsevics (5/3), Djeraszimovics (24/12), Djuraszovics (11/6), Karahodzsics (10). Csere: Fülöp (2), Isabell (10/3), Kucsera (-), Molnár D. (-), Orgona (-). Vezetőedző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–2, 7. perc: 15–9, 12. perc: 22–12, 17. perc: 32–23, 22. perc: 44–34, 27. perc: 54–46, 32. perc: 66–55, 37. perc: 76–64. Kipontozódott: Vukcsevics (a 33. percben). Jók: Hendlein, Ponjavics, Lalic, illetve Djeraszimovics.