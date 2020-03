A Rákóczinál is szünetelnek az edzések

Mint arról már beszámoltunk a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége azonnali hatállyal felfüggesztette a labdarúgó-bajnokságok küzdelmeit, így a Kaposvári Rákóczi FC sem lép pályára a hétvégén a Zalaegerszeg elleni kiesési rangadón.

A Kaposvári Rákóczi FC-nél is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a koronavírus járvány ne terjedjen tovább. A Magyar Labdarúgó Szövetség iránymutatását is megfogadva a zöld-fehér klubnál is szünetelnek az edzések. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a labdarúgók pihenőt kaptak volna.

– Hétfőn felfüggesztettük az edzéseket – nyilatkozta a Kaposvári Rákóczi FC részéről Takács Róbert ügyvezető. – A labdarúgók, az együttes a szakmai stábja és a klub dolgozói is otthon, családjuk környezetében várják a folytatást. Az edzői stáb kidolgozta a személyre szabott edzésterveket, melyeket már megkaptak a játékosok. Egyelőre tíznapos ciklusunkban gondolkodunk, de ez változhat, mivel nem tudjuk, hogy folytatódhat-e a bajnokság, s, ha igen, mikor. Várjuk, hogy milyen döntés, döntések születnek majd a keddi UEFA videókonferencián.