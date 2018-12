Az MTK ellen kezdi meg téli hadjáratát a Siófok

Az Európa-bajnokság miatt, több mint negyven nap után újra pályára lép a Siófok KC, mely bajnoki mérkőzésen az MTK Budapestet fogadja vasárnap 18 órakor, a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. Beindul a nagyüzem, hiszen 36 nap alatt tíz mérkőzés vár a siófokiakra.

A kontinensviadalon a somogyiakat nyolc kézilabdázó képviselte. Jezic és Drabik nem élte túl a csoportkört. Gonzalez a spanyolokkal eljutott a középdöntőig, ám ott pont nélkül maradt, így a tizenkettedik hely jutott együttesének. Solbergnek és Norvégiának be kellett érnie egy ötödik hellyel, ám a siófokiak kapusát nem érheti panasz, hisz 40 százalékkal védett, ami a legjobb mutató volt. Dedu, Geiger és Perianu negyedikek lettek a román válogatottal. A csúcs egyértelműen Nze Minko volt, aki a világbajnoki aranya mellé, most egy Európa-bajnokit is szerzett, ráadásul az ötödik legeredményesebb játékos volt Krpez, Buceschi, Neagu és Vjahireva mögött.

A kontinensviadal után három napot készültek együtt a balatoniak az MTK elleni bajnokira, így némileg kiszámíthatatlan, milyen arcát mutatja az együttes. Komoly edzői kihívás, hogy a szünetet kihasználva kisebb nyári felkészülésen áteső, Eb-t kihagyó játékosok és az onnan visszatérők minél gyorsabban összeálljanak, megtalálják a közös hangot és felvegyék azt a bizonyos fonalat. Az MTK és az MTE elleni bajnokikat mindezek ellenére is hozni kell. Jó hír, hogy Such Nelli elkezdte a labdás edzéseket és talán már januárban pályára léphet.

A tizedik MTK, tíz forduló alatt öt pontot gyűjtött, ám Érden kettővel, az Albától és legutóbb Váctól hazai pályán pedig csak eggyel kaptak ki. Golovin edző együttese tehát képes megnehezíteni olykor a „nagyok” dolgát, a balatoniaknak is okoztak már nehéz pillanatokat a fővárosban az eddigi összecsapásaik során, ám a Balaton partján eddig csak kikaptak.

