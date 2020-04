Darányi birkózók a Nemzeti Tehetség Programban

A szigetvári birkózóéletben az utánpótlás nevelés kitűnő munkáját fémjelzik azok a nevek és eredmények, melyeket eddig elért a szakosztály.

Az egyesület színeit képviselve több erőpróbán is bizonyította már szorgalmát, tudását három darányi fiú, Szokol Levente és testvére, Máté valamint Domokos Edmond. – Évek óta részt vesznek és a támogatottak között vannak a Nemzeti Tehetség Programban, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki – számolt be a szakosztály szakmai irányítója és edzője Módos Csaba. – Leventét még óvodásként hozták el, hogy ismerkedjen a sportággal. A nagypapája fiatalon a szigetvári birkózósport sikeres versenyzőjének számított. Edmond 2016-ban jött közénk, előtte Barcson cselgáncsozott, gyorsan elsajátította az alaptechnikákat. Levente a legeredményesebben 2016-ban a fővárosban rendezett országos diákolimpiai döntőben szerepelt, ahol a kötöttfogásúak mezőnyében súlycsoportját megnyerte. 2018-ban és 2019-ben a 75 kg-osok között aranyjelvényes minősítést szerzett. Darányi klubtársa, Edmond 2017 tavaszán a serdülők kötöttfogású Európa-bajnokságára válogató versenyen 3. helyezést ért el. Rá egy évre a szabadfogásúak diákolimpiai döntőjében szintén a dobogó 3. fokára állhatott fel Szigetszentmiklóson. Még ebben az esztendőben a kötöttfogásúaknál a 48 kg-osok súlycsoportjában aranyjelvényes minősítést szerzett.

– Mindkettőjüknek lett volna esélye a válogató versenyeken kiharcolni a nyári budapesti kadet Eb-n való szereplés jogát. Hiszen súlycsoportjuk rangsorában a 3. helyet foglalják el, és az első kettő indulhatna súlycsoportonként – folytatta Módos Csaba. – De a versenyek mellett az edzések is szünetelnek az ismert okok miatt, így a sportolók egyénileg otthon készülhetnek… Egy élsportoló 2-3 tréning kihagyásával tönkre teheti a felkészülési időszakot. Mindent előlről kell majd kezdeni, mert az edzések hosszú távú leállása felborítja a mikro és makrociklusokat, az egész versenyidényt.

A szakmai irányító a két darányi tehetségről elmondta, hogy olykor kipróbálják magukat a szabadfogásúak versenyén, és megleckéztetik a legjobbakat is. A kiugró eredménnyel saját fogásnemükben még adósak, főként a fogyasztások miatt. Minden évben 2-3 súlycsoporttal ugrottak feljebb, így szinte minden második versenyen magasabb súlycsoportban kellett szőnyegre lépniük. A vezetőedző azt várja a klubedzőkkel, Ifj. Módos Csabával és Németh Zsolttal együtt, hogy junior korukra (18-20 évesen) megáll a súlygyarapodásuk, és akkor érhetnek el nagyobb sikereket. Persze a cél számukra is, a felnőttek közötti eredményes szereplés. Darányból Levente öccsei, Botond és Máté is Szigetváron birkóznak. Mátéról tudni kell, hogy tavaly az év legeredményesebb „szigetvári” versenyzője lett. Az elmúlt két évben győzött a kötött- és szabadfogásúak nyugat-magyarországi területi banokságán és diákolimpiáján a 11-12 éveseknél, továbbá az országos bajnokságok döntőjében 2. és 3. hely jutott neki. Módos Csaba szeretné, ha még több vidéki gyermeket tudnának bevonni a sportág vérkeringésébe, a fiúk mellett a lányokat is.