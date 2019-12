Elbukta a kiesési rangadót a Rákóczi

Az év egyik legfontosabb mérkőzésen is vereséget szenvedett a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek ugyanis Zalaegerszegről sem tudtak ponttal távozni az OTP Bank Liga NB I. 15. fordulójában.

Mindkét csapat nagy reményekkel várta a szombati találkozót, hiszen a Rákóczi próbált közelebb zárkózni a bent maradást érő helyekhez, míg a ZTE szerette volna leszakítani magáról a riválisát. Ennek megfelelően győzelemre törően futballoztak a felek, aminek eredményeképp a hazaiak már a 38. másodpercben megszerezték a vezetést. Nagy János előre ívelt labdáját Beliczky Gergő fejelte középre, ahol Bobál Gergely lecsapott rá, majd egyből Nikola Mitrovic elé passzolt, aki jó ütemben indította Eduvie Ikobát, az amerikai támadó pedig tíz méterről, középről a jobb alsóba lőtt. Pogacsics Krisztián ugyan beleért a lövésbe, de ez kevés volt a védéshez.

A gyors gól megadta a meccs alaphangját, hiszen a Rákóczinak muszáj volt támadnia, így kinyíltak a somogyiak, ami teret engedett a ZTE kontráinak. A Kaposvár bátran futballozott, s jöttek is a helyzetek. Előbb Ádám Martin húsz méteres szabadrúgását tolta ki a bal kapufa mellől Demjén Patrik, majd Nagy János beadása után Ádám Martin kevéssel fejelt mellé, míg Csiki Norbertet Bolla Bendegúz buktatta a tizenhatoson belül, de a büntető elmaradt. A másik oldalon a zalai kontrák több veszélyt is jelentettek Pogacsics Krisztián kapujára, de Kocsis Gergő, Stieber Zoltán és Eduvie Ikoba löketei is célt tévesztettek. A félidő hajrájában bár jobban játszott a vendég együttes, a ZTE megduplázta előnyét. Stieber Zoltán szögletét követően Bobál Dávid csúsztatta a labdát Zoran Lesjak elé, aki közelről lőtt a léc alá.

A második félidőre a sok szabálytalanságot elkövető, sárga lapos Nagy Tamás helyett a sérüléséből felépülő Hegedűs Dávidot dobta harcba a kaposvári szakmai stáb. A Rákóczi bár irányított a találkozót, de nem igazán tudott odakerülni a jól védekező ZTE kapuja elé, csupán egy pontrúgás után, Hegedűs Dávid fejesét kellett védenie Demjén Patrik kapusnak. A zalaiak ebben a játékrészben is több veszélyes kontrát vezettek, de nem tudták lezárni a mérkőzést.