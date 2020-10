Elrontanák a hazai rajtot

Szerdán 18 órakor Pécsen folytatja szereplését az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban a Kaposvári KK együttese.

Újabb hétközi találkozóval folytatják a bajnoki menetelést a kaposváriak. A somogyi együttes vívta eddig a legtöbb – szám szerint öt – mérkőzést a pontvadászat során, miközben három olyan alakulat is van, amelyik még egyetlen alkalommal sem lépett pályára.

Nos, ezek sora eggyel csökken szerdán, hiszen a koronavírus-járvány miatt legkorábban meccseket halasztó pécsi csapat megkezdheti a bajnokságot, és az eredetileg kiírt időpontban fogadhatja a Kaposvári KK gárdáját.

A baranyaiak még a felkészülés során jelentették be, hogy több kosárlabdázójuknak is pozitív lett a koronavírustesztje, így azok a játékosok kötelezően karanténba vonultak, és ráadásul a sportorvosi engedélyüket is elveszítették. Ennek hiányában pedig nem volt lehetséges a visszatérés. Mostanra azonban elhárultak az akadályok, és megrendezhetik az összecsapást.

A pécsieknél a horvát Veljko Budimir mellett a szerb Veljko Brkics, valamint a két amerikai, Kenneth Dermont Funderburk Jr. és Mike ONeal Lewis alkotja a négy főből álló légiós csoportot. A magyar mag leginkább a tapasztalt Ruják András és Krivacsevics Márkó köré épül.

A találkozó külön érdekessége, hogy az előző – félbeszakadt – szezon utolsó meccsét is ez a két együttes játszotta. Akkor a Kaposvár Arénában már szurkolók nélkül rendezett összecsapást a pécsiek nyerték meg.

Azóta előkészületi meccsen sem léptek pályára a pécsiek, emiatt pedig kevés információ állt rendelkezésre a csapatuk erejéről. Ha azonban a kaposváriak azt a játékot tudják nyújtani, amellyel legutóbb a kecskemétieket sikerült megverni, akkor az idegenbeli diadalra is lehet esélyük.

A pécsiek honlapja szerint a mérkőzés nyilvános lesz, de az MKOSZ, a Lauber Dezső Sportcsarnok, és a PVSK Marketing Kft. Covid–19-protokolljainak szabályai (testhőmérés, maszkhasználat, kézfertőtlenítés stb…) a sportcsarnok egész területén, minden résztvevőnek, így természetesen szurkolóknak is kötelező betartania! A pénztár már 15 órától nyitva lesz, így aki teheti, érkezzen előbb, elkerülve a tömeget és a várakozást sorbaállás közben. A mérkőzésen kizárólag egészséges és tünetmentes (láz, köhögés, izom-izületi fájdalom, hasmenés, gyengeség) személy (beleértve a sportolókat, sportszakembereket és nézőket egyaránt) tartózkodhat. A sportcsarnok területén belül lehetőleg tartani kell egymástól a kellő, lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot. A járványhelyzetre való tekintettel csak és kizárólag a lelátón lehet megtekinteni a mérkőzést. A küzdőtérre való belépés szigorúan tilos! A büfében való tartózkodás alatt a kijelölt területen belül kötelezően be kell tartani a 1,5 méteres távolságot.

Az NB I./A csoportos bajnokság állása: 1. Egis Körmend (1.00), 2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (1.00), 3. Naturtex-SZTE-Szedeák (0.88), 4. Atomerőmű SE (0.88), 5. Debreceni EAC (0.83), 6. Szolnoki Olajbányász (0.75), 7. OSE Lions (0.75), 8. Kaposvári KK (0.70), 9. Sopron KC (0.67), 10. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét (0.63), 11. Jászberényi KSE (0.50), 12. Alba Fehérvár (0.00), 13. Pécsi VSK-VEOLIA (0.00), 14. Zalakerámia ZTE KK (0.00).