Első mérkőzését nyerte a szezonban a Kaposvári KK

Végig vezetve nyerte meg első mérkőzését a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság 2020-2021-es szezonjában.

Végre! Talán ez volt a leggyakrabban használt mondat a Kaposvár Arénában szerdán délután, amikor a szurkolók végre ismét birtokba vehették a lelátókat a Kaposvári Kosárlabda klub bajnoki mérkőzése előtt. A somogyiak legutóbb február 7-én a Szolnoki Olaj KK elleni összecsapáson lehettek ott az arénában. Azóta még előkészületi meccsen sem láthatták az együttest hazai pályán. Érthető volt az öröm, a rendezők pedig mindent megtettek azért, hogy a jelen lévők biztonságos körülmények közt figyelhessék a játéktéren küzdő feleket. A felnőtt bajnoki mérkőzése előtt elmaradt a két csapat U20-as mérkőzése. A jászberényieknél az utánpótlás együttes egyik játékosának pozitív lett a koronavírus-tesztje. A helyzet a felnőtt csapatot nem érintette, így nem volt akadálya az összecsapásnak.

A hazaiaknál Révész Ádám még nem lehett ott társaival a pályán, de a kispadról szurkolhatott csapatának. A szezon első hazai pontjait Curry jegyezte, majd Rivers zsákolt egy óriásit az ő felívelt passzából. Jól védekeztek a somogyiak és három perc elteltével 8–1-es vezetést szereztek. A támadásokba azonban több hiba csúszott, így felzárkótak a vendégek. A második negyed elején Curry duplájával alakult ki a tíz pontos különbség 23–13-nál és egy 8–0-ás szakasszal lépett meg a Kaposvár. Donaldson pontjaival maradt meccsben a Jászberény, Sinovec pedig ujjsérülése miatt kivált a játékból. A szünetig Miliszavljevics igazolta, hogy érdemes volt leigazolni a somogyiaknak. Frissebben kezdték a harmadik negyedet a vendégek, akik folyamatosan zárkóztak a sokat hibázó kaposváriakkal szemben. Négy perc elteltével rendezte sorait a somogyi alakulat, amely a zónavédekezés ellen pontos triplákkal növelte újra az előnyt. A záró szakaszt az édesapaként első meccsét játszó Baki Gergely duplája nyitotta, majd Krnjajszki szerzett harcos 2+1-es akció után újabb pontokat. A végjátékban már csak a különbség mértéke volt kérdésés, a végig előnyben lévő somogyiak győzelmét nem fenyegette veszély.

Kaposvári KK–Jászberényi KSE 78–64 (21–13, 25–22, 19–17, 14–12) Kaposvár, Kaposvár Aréna, 500 néző. Vezette: Praksch P., Tözsér D., Boros T. Kaposvári KK: M. Curry (17/9), Krnjajszki (10), Rivers (10/3), Hendlein (9/3), Jukic (12). Csere: Sinovec (-), Miliszavljevics (15/6), Hock (-), Bogdán (2), Baki (4). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Jászberényi KSE: Penn (12/3), Donaldson (30/9), Katona (-), Radukics (6), Milicsevics (9/6). Csere: Filipovics (7), Brbaklics (-), Ruják B. (-), Füzi (-). Vezetőedző: Miljan Csurovics. Edző: Lo Elhadji Malick. Az eredmény alakulása: 3. perc: 8–1, 8. perc: 13–8, 12. perc: 25–13, 17. perc: 36–30, 23. perc: 47–31, 28. perc: 62–48, 32. perc: 67–54, 37. perc: 76–61. Kipontozódott: Curry (a 37. percben), illetve Penn (a 38. percben). Jók: Curry, Miliszavljevics, Jukic, Krnjajszki, Hendlein, illetve Donaldson, Penn, Milicsevics.

Fekete Ádám: – Nagyon zaklatott volt a felkészülésünk és az első mérkőzésünk. Mostanra állt rendelkezésünkre egy olyan keret, amely esélyesként lépett pályára. Egy olyan csapattal szerepeltünk, amelytől elvárható volt a győzelem. Sinovec betegen is vállalta a játékot, ráadásul lehet, hogy eltörött az ujja is. Tizenegy kosárlabdázóval játszottunk és ez sok mindent elmond. Nyilván voltak hibák, de azt hiszem magabiztosan húztuk be a meccset és fizikálisan abszolút domináltunk a mérkőzésen.

Miljan Csurovics: – Ez megint nagyon gyenge teljesítmény volt tőlünk. Ugyanakkor minden meccsen egy kicsit fejlődünk és próbáltunk máshogy játszani, mint az előző találkozón. Az első negyedben volt energia a játékunkban, utána azonban jobbára csak szenvedtünk. Hiába jöttünk vissza a mérkőzésbe, a kulcspillanatokban több üres dobást is elhibáztunk. A Kaposvár élt a lehetőségekkel és megérdemelten nyert.