Fölényes a Rákóczi-siker a főpróbán

Az NB III. Nyugati csoportjában szereplő Pápai Perutz FC ellen vívta utolsó edzőmérkőzését az OTP Bank Liga NB I. küzdelmeire készülő Kaposvári Rákóczi FC. A hazai pályán játszó zöld-fehérek magabiztos sikerrel hangoltak az élvonalra.

Az alacsonyabb osztályú Pápa ellen lépett pályára a Rákóczi a nyári felkészülési időszak utolsó barátságos mérkőzésén. A zöld-fehérek a kezdő sípszótól kezdve éreztették fölényüket, ami már a harmadik percben góllá érett: Bíró Dominik beadását Szakály Attila vette le, majd a kapuba belsőzött. A találat után átadta kezdeményezést a hazai csapat, s a pápaiak olykor szemre is tetszetős támadásokat vezetve kerültek oda a Rákóczi kapuja elé, de komoly lehetőséget nem tudtak kialakítani. A kaposváriak viszont igen, de a szünetig már nem tudták bevenni a vendégek kapuját.

A második játékrész elejét is megnyomta a Kaposvár, s egy védelmi hibát kihasználva Szakály Attila centerezett Ádám Martin elé, aki fél méterről passzolt a kapuba. A kaposváriak centere sem akart adós maradni, így pár perccel később ő is adott egy gólpasszt Szakály Attilának. A hazaiak folyamatosan dolgozták ki a nagyobbnál-nagyobb lehetőségeket, s Ádám Martin is duplájával beállították a négy-nullás végeredményt.

A Rákóczi a következő héten már az első élvonalbeli bajnokijára készül, amikor is a MOL Fehérvár FC vendégeként lép majd pályára.