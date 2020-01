Gyirmóton kezd Remilivel a Siófok, ahol tizennégy éve nem kapott ki.

Indul a tavaszi szezon, ráadásul a hatodik helyen telelő BFC Siófok számára rögtön egy rangadóval, hisz a harmadik, náluk két ponttal többet gyűjtő Gyirmót FC Győr otthonában lépnek pályára vasárnap, 14 órakor.

A balatoniak kilenc pontra teleltek a feljutás jelentő második helytől, ám riválisaik egy mérkőzéssel kevesebbet játszanak majd, vagyis nincsenek rossz pozícióban, ám a téli átigazolási időszak „csendesen” telt a Balaton partján. Az ősszel pályára lépő huszonöt labdarúgó közül távozott a házi gólkirály, a nyolc találatot jegyző Szakály Paksra, illetve Zamostny Ajkára és sajnos nem ők lesznek az egyetlenek, míg az érkezési oldalon eddig csak Remili neve szerepel.

Ha már Szakály elhagyta a klubot – és néhány játékos nem készült együtt a csapattal, sőt akad, aki tavaly október, illetve november óta még mérkőzést sem játszott – egy-két igazolás még fontos lett volna, hogy versenyben tudjanak maradni a legjobbakkal tavasszal is… Öröm az ürömben, hogy a remek felkészüléshez viszont minden feltétel adott volt, hisz Törökországban is táborozott az együttes, ahol tíz nap alatt négy (!) edzőmeccset is játszottak azok, akik ott tudtak lenni.

– Nagyon hasznos időszak volt, az ott lejátszott találkozók sok olyan hibát felszínre hoztak, amit remélhetőleg a rajtig sikerült kijavítani – mondta Horváth Attila a csapat kapitánya. – Mindemellett úgy érzem, jó erőben is vagyunk, talán jobban is, mint a nyári felkészülés után. Nagyon fontos, hogy az időjárás is remek volt, ezzel legutóbb voltak problémáink, hisz mérkőzésünk is maradt el, most viszont minden rendben volt.

Az első két forduló igazi erőfelmérő lesz, hisz a harmadik Gyirmót után a jelenleg ötödik Győr otthonában lépnek pályára. Ahogy mondani szokták, ezeken el is dől a csapat sorsa… – Fontos mérkőzések lesznek kétségtelen, de azért nem itt dől el a szezonunk, hisz lesz még azt követően tizenöt bajnokink – tette hozzá Horváth Attila. – Rögtön két idegenbeli rangadóval kezdeni persze nagyon nehéz, ráadásul mi hazai pályán vagyunk eredményesebbek, ám szeretnénk ezen is változtatni a tavasszal és erre Gyirmóton úgy gondolom minden esélyünk meg is van! Ahogy viccesen mondani szokták, ez a Merkantil Bank Liga NB II, itt minden megtörténhet.

Mindene estre nem megy rosszul a Gyirmót ellen a Siófoknak, hisz immár négymeccses veretlenségi szériában vannak velük szemben, az ősszel hazai pályán is nyerni tudtak (2-1) Balogh és Szakály góljaival! A legutóbbi gyirmóti meccs – Zamostny parádés gólja mellett – épp Horváth Attila sérülése miatt vált emlékezetessé, aki arccsonttörést szenvedett, majd hosszú percekig feküdt az oldalvonal mellett mire a mentő kiérkezett. A két klub összecsapásaira visszatérve, a balatoniak utoljára tizennégy éve kaptak ki a Gyirmót otthonában!

A tavaszi első fordulók hagyományosan jól is sikerülnek a balatoniaknak, hisz az utoljára 2013-ban buktak az évnyitón, még az élvonalban, Szombathelyen, azóta minden bajnokit megnyertek, mindössze 2017-es ZTE elleni hazai nyitómeccs hozott döntetlent (1-1). Tavaly a Vasas, tavaly előtt pedig a Győr volt a „szenvedő alany”, ráadásul saját közönsége előtt!

Az előjelek ezúttal azonban nem a legjobbak, egyrészt a betegség a siófoki csapatot sem kerülte el, ráadásul a télen öt edzőmeccset játszottak, ebből négyet Törökországban és ezeken egy gól nélküli döntetlen volt a legjobb eredményük a Hartberg ellen. A másik négy mérkőzés – Haladás, Osnabrück, Ploiesti, Shaktar U21 – mindegyikén kikaptak négy rúgott és tizenhárom kapott góllal. Jó hír, hogy a négy rúgottból kettőt Remili vállalt, aki úgy tűnik jelentős erősítést jelenthet a tavaszra.