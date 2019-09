Ismét kikapott a Balatonlelle

Nem tudott meglepetést okozni a Greenplan Balatonlelle SE az NB III. Nyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. Kenéz Szabolcs csapata ugyanis ötgólos vereséget szenvedett a feljutásra hajtó III. Kerület otthonában.

A listavezető III. Kerületi TVE otthonában szólították pályára a feljutó Greenplan Balatonlelle SE labdarúgóit a harmadosztály nyolcadik játéknapján. A több volt élvonalbeli és válogatott labdarúgóval megerősített óbudaiak Fazakas Géza centerezése után Rabatin Richárd góljával szerezték meg a vezetést. Ezt követően több nagy helyzetet is kialakított a somogyi csapat, de ezek kimaradtak, s megbosszulták magukat, hiszen Sili Luka kettőre növelte a fővárosiak előnyét a szünet előtt.

A második félidőben a csereként beálló Czvitkovics Péter is bevette Ritzl Bence kapuját, majd Rajczi Péter lövését tenyerelte ki a balatoniak kapusa, de pont Sili Luka elé, aki megszerezte saját maga második, csapata negyedik találatát. A végeredményt a volt válogatott támadó, Rajczi Péter állította be egy kipattanó után.

– Azt kaptuk a III. Kerülettől, amit vártunk – fogalmazott Kenéz Szabolcs, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – Tudtuk, hogy egy jó csapat, ezt az eredményt is mutatja, de legalább annyi lehetőséget dolgoztunk ki, mint a hazaiak, viszont hetek óta képtelenek vagyunk ezeket kihasználni. Az első félidőben azt játszottuk, amit akartunk, időközönként egészen jó futballt mutattunk be. Egy-nulla után akár meg is fordíthattuk volna a mérkőzést, de nem használtuk ki a helyzeteket, pedig akár lehetett volna öt-öt is a végeredmény ezek alapján.

III. Kerületi TVE–Greenplan Balatonlelle SE 5–0 (2–0)

Budapest, 500 néző. V.: Juhász D. (Ring K., Rigó M.).

III. Kerületi TVE: Megyeri G. – Fazakas, Erdei, Szalai V., Huszty (Kaszai G., 80. p.) – Petneházi, Bori, Rabatin – Sili, Nikházi (Rajczi, a szünetben), Kapronczai (Czvitkovics, 66. p.). Vezetőedző: Kemenes Szabolcs.

Greenplan Balatonlelle SE: Ritzl – Hrabovszki, Hegedűs Gy., Kiss K., Balogh B. – Németh G., Kovács D., Körmendy – Fila (Pap M., 83. p.), Pleszkán,. Benke (Neubauer, 51. p.). Vezetőedző: Kenéz Szabolcs.

Gólszerzők: Rabatin (8. p.), Sili (37. és a 86. p.), Czvitkovics (81. p.), Rajczi (92. p.).