Ivan Lilov is a kaposvári együttest választotta

Javában zajlik az átigazolási szezon a férfi kosárlabdázóknál. Mint arról már lapunkban korábban beszámoltunk az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban szereplő Kaposvári KK együttese Harazin Tamás és Halász Ákos személyében két magyar játékossal is két éves megállapodást kötött.

Ahogy a szerdai sajtótájékoztatón Monok Tibor ügyvezető elnök fogalmazott a légiósok szerződtetése is napok, legfeljebb hetek kérdése. Nos, az első érkező játékosra már nem is kell tovább várni. A somogyi klub szakmai vezetése mindenképp szeretett volna egy Magyarországon már korábban is bizonyító külföldivel erősíteni. A harminc esztendős 196 cm magas Ivan Lilov volt a kiszemelt légiós, aki szerdán alá is írta egy évre szóló megállapodását a kaposváriakkal. A bolgár nemzetiségű bedobó ismert és elismert a magyar élvonalban. Korábban a Naturtex-SZTE Szedeák, majd a Debreceni EAC együtteseiben bizonyított. Az elmúlt szezonban az utóbbi klub szolgálatában állt. Az alapszakasz során mind a huszonnégy mérkőzésen pályára lépett. Meccsenként átlagban 14,1 pontot dobott és 5,5 lepattanót gyűjtött. Volt 3,3 gólpassza, 1,3 szerzett és 1,8 eladott labdája. Átlagban 33,8 percet töltött pályán és 16,5 VAL-pontot jegyzett.

Arra a kérdésre, hogy miért Kaposvárt választotta, a delfinek.hu oldalnak ezt válaszolta: – Azért Kaposvár, mert most ambiciózus csapat, és olyan csapatban szeretnék játszani, akik a top pozíciókért küzdenek majd a bajnokságban… Annyi jót hallottam már a csapatról és a szurkolókról is. Jövök, és harcolok értetek!

A Kaposvári KK együttese augusztus 15-én, szerdán kezdi meg a felkészülést a 2018/2019-es szezonra. A külföldi játékosok szeptember 3-án, hétfőn állnak munkába.