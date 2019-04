Kobetic kivégezte a Fradit

Fantasztikus, történelmi siófoki siker a Népligetben; a balatoniak első alkalommal verték a Ferencvárost, ráadásul idegenben. Ezzel elvették a bajnoki cím esélyét a zöldektől, akik utoljára 2016 májusában buktak bajnokit saját közönségük előtt viszont kézzel fogható közelsége került a bajnoki bronz Kobeticék számára.

FTC- Rail Cargo – Siófok KC 29-30 (15-16)

Nagy tempójú, rengeteg hibát hozó, ám fordulatokkal teli, izgalmas bajnokit nyert a Siófok, ráadásul nem érdemtelenül, hisz a huszonnegyedik perctől a házigazdák csak futottak az eredmény után, majd amikor váratlanul kettővel elmentek Kovacsicsék, akkor az utolsó tizenegy percben újra megfordították a találkozót és nyertek, köszönhetően annak, hogy ebben az időszakban mindössze négy gólt kaptak!

A siker értékét ráadásul tovább növeli, hogy mindezt Nze Minko nélkül érték el és bizony sok ziccert is rontottak, elég csak a négy kihagyott büntetőre gondolni. Szerencsére kevesebbet hibáztak, mint a Fradi és támadásban volt egy Kobeticük, aki tizenegy góllal zárt, a Bajnokok Ligája szereplő zöldek otthonában, melyből hetet a fordulás után ért el! A tizenegyből pedig csak kettőt dobott hetesből és ezzel a teljesítménnyel az egész mezőny fölé nőtt. Ki kell még emelni Jezicet, aki hatalmasat küzdött és öt góllal zárt és Khmyrova is – talán nem túlzás – a legjobb játékával rukkolt elő, amióta Siófokon van. A második félidőben dobott három góljával a fordulás után Kobetic mögött a második legeredményesebb siófoki volt. Solberg is hozzátette a magáét, aki a legfontosabb pillanatokban segített a társakat egy-egy remek védéssel!

A végjáték nagyon izgalmasan alakult, annak ellenére, hogy két perccel a vége előtt kettővel vezettek a balatoniak Kobetic lövése után, mert Aoustin fölé ejtette a ziccerét 72 másodperccel a vége előtt… Az addig remeklő Pena viszont Elek edző időkérése után azonnal eladta a labdát, Elghaouinak passzolt, így elúszott a házigazdák esélye a sikerre, sőt az ikszre is, igaz utóbbi sem segített volna rajtuk a bajnoki címért vívott harcban.

Kár a Siófokon elvesztett Fradi elleni bajnokiért, de most már érthető miért értékelte bravúrként azt a sikert Elek edző. Most azonban sikerült visszavágni, amivel jelezték a fővárosiaknak; komoly vetélytársuk akadt a Bajnokok Ligája szereplésért a következő bajnokságban. Főleg, ha hozzátesszük, hogy a most nyolc gólig jutó, a – Márton, Kovacsics duó mellett – a legjobb teljesítményt nyújtó zöld-fehér játékos, Pena azt a szezont már Siófokon tölti…