Második meccsüket nyerték két nap alatt a kaposvári lányok

Háromszettes győzelmet aratott hazai pályán az 1. MCM-Diamant Kaposvár a sereghajtó DVTK ellen a női röplabda Extraliga 10. fordulójában.

Szombaton még Balatonfüreden játszott és nyert simán, 3–0-ra az 1. MCM-Diamant Kaposvárnak a röplabda Extraligában, vasárnap este pedig már hazai pályán fogadta a DVTK együttesét. A vendégek még nem nyertek meccset a legfelsőbb osztályban, sőt mindössze két szettnyerésre futotta erejükből, így nem várhatták nagy reményekkel a somogyi kiruccanást sem. A somogyiak a nemzetközi kupaszereplés miatt hozták egy héttel előbbre a találkozót, és köszönet illeti a miskolciakat azért, hogy első szóra beleegyeztek a módosításba.

Az elején ugyan még egy kicsit döcögött a kaposváriak játéka, de folyamatosan játékba lendültek, s végül magabiztosan nyerték meg az első játszmát. Ezúttal a kezdőben kapott helyet Szedmák Réka, aki meghálálta a bizalmat, hiszen hat pontot szerzett a nyitóetapban. Jót tett a szünet a vendégeknek, hiszen pillanatok alatt négyegységnyi előnyre tettek szert, de ismét váltani tudtak a hazaiak és Matics, illetve a fiatal Kump Alíz vezérletével előbb egyenlítettek, majd fokozatosan elhúztak ellenfelüktől. Klisura bombája után már tíz volt közte, az etap végére pedig egy foghatatlan Kump-szerva tett pontot.

A harmadik, s mint utóbb kiderült, utolsó felvonást is a borsodiak kezdték jobban, annyira, hogy Sasa Nedeljkovicnak 4–10-nél időt kellett kérnie. A meccs ezen szakaszában támadásban és védekezésben is rengeteget hibázott a házigazda, s ezt a sereghajtó könyörtelenül kihasználta. Szedmák ütéseivel és Djurics blokkjával lopózott közelebb a Diamant, mely Király-Tálas váratlan megoldásával 19–19-nél érte utol ellenfelét, úgy hogy nyolcpontos hátrányt dolgozott le, azaz volt tartása a csapatnak és még tetemes különbségnél sem adta fel. Innentől pedig már az történt a pályán, amit a kaposváriak akartak, így megnyerték a szettet is, s ezzel együtt a mérkőzést is. Mely után az MCM feljött a tabellán a harmadik helyre, ráadásul mindössze két pontra volt a második Nyíregyházától.

A két hétvégi bajnoki találkozón már nem volt ott a csapattal a fiatal center, Szatmári Lilla, aki közös megegyezéssel szerződést bontott a kaposváriakkal, és azóta már új klubjával is megállapodott: ezentúl békéscsabai színekben láthatják majd a sportbarátok.

1. MCM-Diamant Kaposvár–DVTK 3–0 (16, 11, 21)

Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. V.: Halász E., Bátkai-Katona.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Király-Tálas (2), Matics (9), Kump (9), Szedmák (15), Klisura (15), Djurics (9). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Kalmár V. (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

DVTK: Mészáros (-), Kovács E. (13), Kiss E. (2), Beddingfield (10), Horton (8), Szajkó (3). Csere: Dömsödi, Bertók (liberók), Sitku (-), Egri K. (-). Vezetőedző: Toma Sándor.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–2, 5–3, 8–4, 10–8, 12–10, 14–11, 16–12, 17–14, 21–16, 23–16 25–16 – 21. perc.

2. játszma: 1–3, 1–5, 4–6, 6–8, 8–8, 11–8, 13–9, 15–9, 17–10, 20–10, 22–11, 25–11 – 20. perc.

3. játszma: 0–3, 1–5, 2–7, 4–8, 4–10, 5–12, 7–14, 9–16, 11–17, 15–18, 17–19, 19–19, 23–20, 25–21 – 26 perc.