Magabiztosan kezdte az elődöntőt a RÖAK gyerekcsapata

Magabiztosan kezdte a hazai rendezésű első elődöntőt a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely gyermek fiú csapata. Sántosiné Oláh Edit tanítványai mindhárom ellenfelüknél – a Szegednél, a Szolnoknál és a Kunhegyesnél is – jobbnak bizonyultak.

Túlzás lenne azt írni, hogy jó előjelekkel várta volna a hazai rendezésű első elődöntőt a Sántosiné Oláh Edit vezette Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely gyermek fiú csapata. Az együttes feladója, Zarka Márton megsérült, s csupán két edzés maradt arra, hogy Sümegi Kristóf átvegye a helyét, aki remekül mutatkozott be új szerepkörében. Nagy Dávid sérülten, Joris Vermeulen pedig betegen vállalta a játékot. A teljes képhez tartozik, hogy a játékosok közül négyen tavaly szeptemberben kezdtek el röplabdázni.

A házigazda kaposváriak bemutatkozásként 3–1-re legyőzték a Szegedi RSE alakulatát, majd sima három játszmában múlták felül a Kunhegyesi ESE egyletét, utolsó fellépésükön pedig a Szolnoki Röplabda Akadémia csapatánál bizonyultak jobbnak szintén 3–1 arányban.

A második elődöntőt április 22-én rendezik, s a csoportból az első és a második lesz tagja a hatos döntőnek.

A Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely gyermek fiú csapata: Bellai Zoltán, Cséplő Dominik, Eördögh Bálint, Fenyvesi Barnabás, Károly Gergő, Körmendi Olivér, Nagy Dávid, Sümegi Kristóf, Szemesi Bence, Vermeulen Joris, az edzőjük Sántosiné Oláh Edit.

A Pintér Zsanett, Szombathelyi Kitti duó vezette Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely „sárga” csapata képviselte a somogyi színeket az Ajkán rendezett országos kvalifikációs leány mini tornán. A kaposvári együttes – amelyből Blum Judit és Homan Klaudia betegség, Somogyvári Fanni pedig sérülés miatt hiányzott – az első három fellépését magabiztosan behúzta, a hármas döntőben pedig nagy csatában maradt alul a Sümeg-Dabronc és a Bp. Vasas-Óbuda ellen.

A csoportmérkőzésen: RÖAK „sárga”–Veszprém 2:0; RÖAK „sárga”–Balatonfüred 2:0. A keresztmérkőzésen: RÖAK „sárga”–Szombathely 2:0. A (hármas) döntőben: Sümeg-Dabronc–RÖAK „sárga” 2:1; Bp. Vasas-Óbuda–RÖAK „sárga” 2:1.

A bronzérmes Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely mini leány „sárga” csapata: Horváth Gréta, Embersics Alíz, Kuckó Nadin, Hüber Eliza, Őszi Nóra, Őszi Janka, Tóth Virág, Vörös Vivien, Gombos Mirella, Varga Emma, Váldi Szonja, Kelemen Leila, az edzőik Pintér Zsanett és Szombathelyi Kitti.

Szegeden szerepeltek a nagybajomiak

Immár több mint három évtizede, egészen pontosan 32 évvel ezelőtt vettek részt először a bajomiak a hagyományos szegedi utánpótlás röplabdatornán. A Nagy Zoltán vezette Zimmerei Schöner Nagybajomi DRC (György Noémi, Lakatos Kitti, Csehi Vanda, Bogdán Lili, Kovács Kinga) ezúttal a szupermini kategóriában indult, ahol a 28 csapat közül – a nagy klubok árnyékában – a középmezőnyben, a 12. helyen zártak.

Minden hétvégére jut torna a Kodályban

Sűrű lesz a március a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely csapatai számára. A hétvégén, vasárnap a Szelle Dóra, Duduka Ingrid kettős által irányított 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem együttesét – amely az első gödöllői elődöntőn mindhárom fellépésén alulmaradt – a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában szólítják majd pályára a Penta-Gödöllői RC és a Bp. Testnevelési Egyetem SE társaságában (a Linamar-Békéscsabai RSE elleni mérkőzést a viharsarkiak meglehetősen sűrű elfoglaltsága miatt már korábban lejátszották). A Jezeri Tibor irányította serdülő leány csapat ugyancsak vasárnap Gödöllő felé veszi az irányt.

Egy héttel később két leány gyermektornát is rendeznek a Kodály iskolában. Szombaton a Kovács Balázs vezette „kék”, másnap pedig a Rédling-Szabó Gabriella irányította „sárga” együttest szólítják majd pályára. Szintén vasárnap a Varga Péter által vezényelt serdülő fiú csapatáért is szoríthatunk majd Budapesten a második elődöntőben, ahonnan a Kecskeméti Sportiskola, a Bp. Pénzügyőr SE, a Bp. MAFC-BME és a RÖAK alkotta négyes fogatból a legjobb kettő kerül majd be az országos hatos fináléba.