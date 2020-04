Ritmusban kell tempózni

A koronavírus-járvány ellenére sem álltak le az edzésekkel a Kapos Dynamic SzSE szinkron­úszói. Igaz a gyakorlatokat másképp és otthonukban végzik a klub sportolói.

– Évek óta állandó szereplői a kaposvári sportéletnek, miként alakult az elmúlt esztendő a szinkronúszóknál?

– A Kapos Dynamic SzSE már 2007 óta működik Kaposváron – kezdte a beszélgetést Laski Vivien, a KDSE szakosztályvezetője, egyben vezetőedzője. – A 2019-es évben is nagyon aktív volt a szakosztály, hiszen márciustól decemberig több versenyen is részt vettek, ahol számos arany-, ezüst- és bronzérem volt a remekül teljesítő sportolók jutalma. Jelenleg is sok lelkes szinkronúszójuk készül a különböző versenyekre. Az egyesület állandó létszáma 55–60 fő között mozog.

– Kik készítik fel a szinkronúszókat a versenyekre?

– A sportolókkal öt csoportban foglalkozik a hét edző. Én szakosztályvezetőként és szinkronúszó vezetőedzőként tevékenykedek. Mellettem Doktor Dominika szinkronúszó edző segédkezik, a lányok úszását pedig Stoff Dóra és Csordás Lilla úszóedzők fejlesztik. Szárazföldön Tanai Tünde torna és nyújtás edző, Borbély Dominika táncoktató, Vörös Máté erőnléti edző képzi a lányokat a minél tökéletesebb erőnlét és hajlékonyság eléréséhez.

– Milyen utat kell bejárnia annak, aki versenyszerűen szeretné űzni ezt a sportágat?

– Az újonnan érkező sportolók a Kezdő csoportban ismerkednek főleg az úszás és szárazföldi nyújtással, gimnasztikával, szinkronúszó alapelemekkel. A gyerek egy és gyerek kettő csoportok már a szinkronúszás alapjait elsajátítva gyakorlatsorokkal, mini zenés kűrökkel versenyeznek, szárazföldön pedig megismerkedhetnek a tánc szépségeivel, annak kifejező mozdulataival. Az utánpótlás korosztályban már nehéz kötelező elemek, illetve FINA-kűrök gyakorlásával foglalkoznak a sportolók. Egy kűr pontos elsajátítása akár egy-két évet is igénybe vesz, ekkora érik össze a sportolók előadása. Junior korosztályú versenyzők a FINA szóló kategóriáját kivéve minden versenyszámban indulnak.

– Az elmúlt esztendő különösen jelentős állomás volt a Kapos Dynamic életében.

– Nagy előrelépést jelentett az egyesületnek. Az új verseny­uszoda megnyitóján is szerepeltünk, ahol olyan kűrt is csináltunk, ahol több, mint száz kaposvari vízi sportoló ugrott medencébe. Tavaly rendeztek először Kaposváron szinkronúszásban nemzetközi Magyar Kupát, ahol hét ország több, mint ötszáz versenyzője vett részt. A KDSE sportolói pedig hazai közönség előtt több számban is dobogóra állhattak a jó teljesítmények jutalmaként.

– A legmagasabb szint itt is a válogatott tagság. Jelenleg van válogatott szinkronúszójuk?

– Nagy örömünkre igen, a tavalyi év eredményei alapján az egyesület utánpótlás korú sportolóját, Erdős Dorottyát behívták az utánpótlás korosztályú válogatott edzéseire.

– Az egyesület a sporteredmények mellett társadalmi elismerést is kapott.

– Igen nagy örömünkre szolgált, hogy a Somogy Megyei Príma közönség díját vehette át az egyesület.

Laski Vivien vezetőedző több konferencián is előadóként vett részt

A koronavírus-járvány a szinkron­úszók programját is átírta. Miként zajlik most a felkészülés?

– Bár most náluk is nehéz helyzet alakult ki a karantén miatt, az edzések továbbra sem álltak le – mondta Laski Vivien. – Sportolóink erősítő és nyújtó edzéseket tartanak, illetve a megtanult koreográfiákat számolják online módon. Különböző kihívásokkal motiválják a sportolókat, mint pl. spárgakihívás, illetve Facebook-oldalukon egy karanténchallenget hoztak létre, hogy a többi sportágat is kimozdítsák a mindennapok szürkeségéből.

Az edzőknél is fontos a folyamatos fejlődés, így a KDSE vezetőedzője is képzi magát.

– A Magyar Szinkronúszó Szövetség szakmai bizottságának 2015 óta vagyok tagja, s annak munkájában tevékenyen részt veszek – folytatta Laski Vivien. – Emellett elsőként végzem a PhD-munkám a szinkron­úszás és úszás témakörből. Tavaly februárban a XVII. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencián szekciógyőztesként végeztem, júliusban pedig Európa egyik legnagyobb sportkonferenciáján, a Prágában rendezett ECSS-en (European College of Sport Science) vettem részt előadóként. A konferencián több ezer neves előadó, kutató és PhD-hallgató mutatta be eredményeit, vizsgálatait, de az arra való bejutás nem egyszerű, hiszen a beérkező absztraktokat megszűrik. Több kutatóval is remek kapcsolatot alakítottam ki a rendezvényen, akik azóta is szakmai tanácsokkal látnak el. Ilyen például a szinkronúszásban egyik legismertebb kutató a japán Miwako Homma, akinek több publikációját is felhasználom a diplomamunkámhoz. Elfogadták az anyagomat, az eseményt a jelenlegi járványhelyzet miatt azonban júliusról októberre tettek át.