Száguldás a méteres erdélyi hófalak között

Megvédte címét az Erdélyben rendezett Covasna Winter Rallyn a Kovács Antal–Istovics Gergő alkotta páros.

Alig hogy befejeződött a tavalyi versenysorozat és újra formába hozták az autót, s saját magukat is, máris útnak indult a Kovács Antal–Istovics Gergő-páros (Speed Rally Tema) Erdélybe, a Covasna Winter Rallyra. A versenyre címvédőként érkeztek, s azzal a céllal vágtak neki a Ford Fiesta R5-el a viadalnak, hogy az idén is nyerni akarnak.

– A pályabejárás közben aggódva figyeltük az időjárás-előrejelzést, hiszen végig plusz fokokat jósoltak, és ez nem kedvezett a pályák állapotának, hiszen a hó erősen olvadt, s a mély latyakban már az ívek feldolgozása is komoly feladatot jelentett – mondta a kaposvári Istovics Gergő. – A rendező megnyugtatott mindenkit, a szakaszok a versenyre tökéletesek lesznek, amit hittünk is meg nem is. Az éjszakai fagyoknak, no és persze az esti gléderezésnek köszönhetően tökéletes felület várt ránk a hét gyorsasági szakaszon, mely száz kilométer hosszú volt. Sokszor egyméteres hófalak között száguldoztunk a tükörjéggé fagyott pályákon, mely a szöges gumikkal ideális volt, a tapadás pedig egészen elképesztő volt.

Másnap Kovászna városközpontjában egy amolyan nézőcsalogató szakaszt kellett teljesíteniük, ami nem számított bele a verseny végeredményébe, de igyekeztek kiszolgálni a nagy számú közönséget.

– Aztán végre elkezdődött a várva várt verseny – tette hozzá Istovics Gergő. – Az idei évre jelentősen felduzzadt a mezőny, hiszen ötvenöt induló sorakozott fel a rajthoz, köztük több külföldivel és rengeteg magyarral. Jelentősen megsokszorozódott az R5-ös autók száma is, hiszen összesen öt ellenfelünk volt a kategóriában, köztük kettő helyi duó, akik többszörös román bajnokok. Sikerült egy húzós, jó tempót diktálni a verseny elejétől fogva, és folyamatosan építettük ki az előnyünket, mely az első nap utolsó szakaszán egy „remekbe szabott” piruettnek köszönhetően jelentősen a hóval együtt elolvadt, hiszen a hiba után mindössze 9,9 másodperc fórral fordultunk a befejező napra, ahol még 34 kilométer száguldás várt ránk, két különböző pályán.

Fotók: Bitto Zsolt

Ezzel a nem túl megnyugtató előnnyel vágtak neki a hajrának, tudták, még egy kisebb hiba, egy esetleges megforgás is végzetes lehet, hiszen ha az autó elakad a hófalba, akkor onnan nincs visszaút, s a szűk pályák miatt is nagyon oda kellett figyelniük.

– Az utolsó előtti szakaszon a nyakunkban loholó honfitársunknak sikerült még öt másodpercet adni, így a mindent eldöntő szakaszt 15 másodperces előnnyel kezdhettük – mondta a kaposvári navigátor. – Összeszorítottuk a fogainkat, és egy hibamentes menettel leszakítottuk az üldözőinket, így jelentős előnnyel (27 másodpercet verték a második leggyorsabb egységet) behúztuk az utolsó szakaszgyőzelmet is, s ezzel megnyertük ezt a csodálatos versenyt. A célba már felszabadultan érkeztünk, hiszen nagy öröm volt, hogy sikerült a címvédés.

Kibérelték a dobogót a magyarok