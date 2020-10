Szmola továbbvédte a Siófokot

Kétszer is vezetett, végül büntetőkkel jutott a MOL Magyar Kupa nyolcadik körébe Monoron a BFC Siófok. A fiatal, ezen a meccsen debütáló, Balatonfüredről egy hónapja érkező, húsz éves Szmola Bálint három hazai tizenegyest is hárított a hétből!

A harmadosztály Keleti csoportjában kilencedik házigazdák alaposan feladták a leckét a balatoniaknak: erővel remekül bírták a találkozót, talán jobban is, mint a vendégek. Ennek köszönhető, hogy kétszer is vissza tudtak térni a meccsbe és végig partiban voltak, gyengébb játékerőt képviselve is.

A somogyiak Medgyesi előrevágott labdájából szereztek vezetést Tömösvári révén, aki védőjét kicselezve lőtt a kapuba. Az előnyt Szmola tartotta, aki nagy bravúrral megfogta Haragos ziccerét, viszont Lettner tekerését már nem tudta kiszedni a léc alól, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban Horváth fejesével került előnybe másodszor a BFC Siófok, aki saját, kapufára bólintott labdáját stukkolta a hálóba. A vendégek mindössze kettő percig örülhettek, ugyanis jobbról egy belőtt labdát a két perce beálló Ficsor pörgetett a kapu jobb oldalába.

A büntetők hozták meg a vendégek továbbjutását, amihez hét kör kellett, köszönhetően annak, hogy előbb Gaál, majd Balogh is hibázott. Előbbi volt az egyetlen, aki a tizennégy lövő közül nem talált kaput. Egyikőjüknek sem ez volt a legjobb mérkőzése… Belőtte viszont a sárga–kékek közül a Horváth, Jagodics, Polényi, Elek, Hajnal ötös, ám a nap hőse egyértelműen az a Szmola volt, aki Lettner, Vékei és Hunya kísérletet is hárította, továbbjuttatva ezzel együttesét a nyolcadik körbe.

MOL Magyar Kupa – 7. forduló

Monor SE (NB III) – BFC Siófok 2–2 (0–0) – tizenegyesekkel: 6–7

Monor, Balassi Bálint utcai Sportpálya, 300 néző. Vezette: Zimmermann M. (Szarvas, Nagy P.)

BFC Siófok: Szmola – Lapos, Horváth M., Izing (Jagodics B., 46.p.), Kiss B. (Polényi, 46.p.) – Kecskés T. (Balogh B., 46.p.), Medgyesi (Elek B., 78.p.) – György N. (Gaál B., 91.p.), Nikházi, Tömösvári (Hajnal G., 72.p.) – Horváth P. Vezetőedző: Gál István.

Gólszerzők: Lettner (84.p.), Ficsor (113.p). illetve Tömösvári (54.p.), Horváth P. (111.p.)