Tapsviharral jutalmazták a jubileumi produkciókat

Idén már huszadik alkalommal generáltak tapsvihart a somogyi megyeszékhelyen a látványtáncosok, akik első alkalommal léptek fel az új Kaposvár Arénában.

A szokásoknak megfelelően látványos gálával csempészett forró hangulatot a decemberi hidegbe a XX. Kaposvári Látványsport Fesztivál közel háromszáz résztvevője. A rendezvény előtt Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte a fellépőket, s kiemelte a mozgás fontosságát, valamint azt, hogy a jelenlévők is fontos szerepet tölthetnek be abban, hogy a somogyi megyeszékhely 2030-ra az ország legegészségesebb városává váljon.

Ezt követően pedig a főszereplőké volt a Kaposvár Aréna színpada. Azt már előzetesen mindenki biztosra vehette, hogy a fellépők nem bízzák a véletlenre a produkciókat, hiszen mindegyiken érződött, hogy felkészítők és a táncosok hónapokon keresztül a tökéletességig gyakorolták a mozdulatsorokat. Emellett természetesen a megjelenésre és a színpadi elemekre is nagy hangsúlyt fektettek a fellépők.

Ismét bővült az aranyklub

Bevezetésként a Chameleon Poledance csapata varázsolt karácsonyi hangulatot a Kaposvár Arénába, melyet végig tapsorkán rengetett meg, majd egymást követték a lélegzetelállító produkciók. A színpadon megelevenedett az Adams-család, de Barbie is táncra perdült, ahogy a Kaposvári Egyetem cheerleaderei és a tenger urai is. A Nita DC táncosai zongorakísérettel csempésztek mély érzelmeket a nézők szívébe, míg a gladiátorok bizonyították, hogy nem csak a küzdőtéren állják meg helyüket.

A hagyományokhoz híven idén is tovább bővült a Kaposvári Látványsport Fesztivál Aranyklubja. Ezúttal tizennyolcan írhatták be nevüket a nagykönyvbe: Balázs Noémi Patrícia, Balog Larina, Baranyai Liána, Bognár Míra, Csendes Bianka, Fazekas Flóra Zsófia, Horváth Judit Fanni, Káldi Katalin, Kurucz Dominika, Máté Zsóka, Meszesi Csenge, Nyári Virág Flóra, Palancsa Kamilla Julianna, Petter Alexa, P. Kovács Panka Dóra, Polák Boglárka, Rekettye Anna, Szuh Leila.

Arany minősítést kaptak: Munkácsy M. Gimnázium – Hot stuff (Felkésíztő: Oláh Dóra), Kaposvári Egyetem – Hajrá KE! (Felkészítő: Kanyó Barbara), Nita Dance Club Egyesület – Egyedül (Felkésíztő: Rostás Anita), BNK Tánc Sportegyesület – Kitartás (Felkészítő: Bódis-Nagy Katinka), Bakó-Sas Fitnesz SE – Csibolik (Felkészítők: Bakó Sas Médea, Bíró-Forgács Petra), Nita Dance Club Egyesület – Lost connection (Felkészítők: Vas-Imréné Rostás Csilla, Vas-Imre Norbert), Táncsics Mihály Gimnázium – Here we go again, Team Kaposvár Sportklub – Vörös és fekete (Felkésíztő: Farkas-Balázs Barbara), Ametiszt Tánc SE – Infinity (Felkészítő: Simonyi Hornyák Hajnalka), Bakó-Sas Fitnesz SE – Gladiátorok (Felkészítők: Bakó Sas Médea, Bíró-Forgács Petra).

Ezüst minősítést kaptak: Chameleon Poledance – A Grincs és a karácsony (Felkészítők: Bence-Kiss Krisztina, Királyné Szabó Orsolya, Szabadi Szabolcs), Team Kaposvár Sportklub – Symphoni (Felkészítő: Farkas-Balázs Barbara), Mind 1 Tánc Stúdió – Mag (Felkészítő: Regős Ilona), Kisfaludy Utcai Tagiskola – Angyalkák (Felkészítő: Simonyi Hornyák Hajnalka), Chameleon Poledance – Advent Addamsékkel (Felkészítők: Bence-Kiss Krisztina, Királyné Szabó Orsolya, Szabadi Szabolcs), Honvéd Utcai Tagiskola és Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola – Bad romance (Felkésíztő: Kaszás Levente, Bognár Alexandra), BNK Tánc Sportegyesület – Barbie (Felkésíztő: Bódis-Nagy Katinka), Mikrokozmosz Művészeti Iskola – Little latin (Felkésíztő: Simonyi Hornyák Hajnalka), Crystal SC – Zodiac (Felkészítők: Horváth Rebeka, Barabás Anett), Ametiszt Tánc SE – Tenger Urai (Felkészítő: Simonyi Hornyák Hajnalka), Crystal SC – Reborn (Felkészítők: Takács-Békési Zsanett, Juhász Kata).