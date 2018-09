Új fejezet nyílt a Kaposvári Rákóczi FC történetében

Kaposvár városa 157, míg a Belfry PE Kft., 50 millió forinttal támogatja ebben a bajnoki évadban a kaposvári labdarúgást.

Új szponzor állt a Merkantil Bank Liga NB II.-ben szereplő Kaposvári Rákóczi FC mögé, s a város is tovább támogatja a zöld-fehér klubot. A támogatói szerződéseket ünnepélyes keretek között írták alá szerda délután a Rákóczi-stadionban.

– Messziről, a megyei első osztályból indulva három év alatt sikerült eljutnunk a másodosztályig – ezekkel a szavakkal nyitotta a szerdai rendezvényt Herczeg Erik, a Kaposvári Rákóczi FC elnöke. – Az NB II. egy teljesen más kávéház, de a csapat itt is jól szerepel. Remélem, egy új fejezetet tudunk azzal nyitni a klub életében, hogy mind a város, mind a Belfry támogat bennünket.

– A rendezvény nemcsak a felnőtt csapatról, hanem az utánpótlásról is szól – kezdte beszédét Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Amikor döntünk arról, hogy milyen jövőt képzelünk el a városban, akkor megpróbáljuk meghatározni azokat a fontos értékeket, amelyek mentén megfogalmazzuk a programokat. Ilyen volt a munkahelyek teremtése, a rend és a biztonság kialakítása és az egészség. Utóbbi esetében nem arra kell gondolni, hogy felújítjuk az orvosi rendelőket és kórházat építünk, ezeket is megtettük, hanem különböző pályákat építünk. Ezzel a lehetőséget teremtjük meg arra, hogy sportoljanak az emberek, hiszen a sport egyenlő az egészséggel.

– Nagy múltra tekint vissza a labdarúgás a városban – folytatta Szita Károly. – A helyi fiatalokra alapozták azt a klubot, amelyik éveken át az NB I.-ben szerepelt és most is ez a sava-borsa a kaposvári labdarúgásnak. Jelenleg 264 ifjú futballozik az akadémián, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a felnőtt klubnak a következő években is legyen utánpótlása. Két támogatói szerződést írtunk alá. Az egyik a városé, amely a 2018/2019-es bajnokságra 157 millió forintot biztosít. Ebből működtetjük az akadémiát és infrastrukturális beruházásokat is végrehajtunk. Felújításra kerül a Cseri úti műfüves pálya, emellett pedig az akadémia megvásárolta régi Sportpanzió épületét, ehhez 28 millió forintot adtunk. Itt egy új központ alakul majd ki.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kaposvár részéről a felnőtt együttes 60 millió forint működési és 28 millió forint üzemeltetési támogatásban, míg a Belfry PE Kft. részéről 50 millió forint támogatásban részesül.

– Számunkra fontos, hogy támogassuk, azokat a célkitűzéseket, amely a társadalom számára is fontosak – mondta Bognár Attila, a Belfry PE Kft. igazgatója. – Örömünkre szolgál, hogy a második sportcsapatot támogathatjuk Kaposváron, ezzel a közös jövőnket szeretnénk előre vinni. Az is fontos számunkra, hogy olyan egyesületeket támogassunk, ahol jól hasznosulhat a pénzünk, úgy gondolom, ez az a hely. Ezzel párhuzamosan azt is szeretnénk, hogy a Belfry név ismertté váljon.