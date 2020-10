Újabb alsóházi rangadó vár a Nagyatádra

Újabb alsóházi rangadó vár a Nagyatádi FC együttesére, amely a BKV Előre csapatát fogadja vasárnap 14.30 órakor a Mudin Imre Sportcentrumban a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 14. játéknapján.

A sereghajtó somogyiak az előző fordulóban is nagyon fontos mérkőzést vívtak, de nem tudták megszorongatni a megtáltosodott Balatonfüredet, így tovább tart a nyeretlenségi sorozatuk. Ezúttal viszont hazai környezetben kell bizonyítaniuk a nagyatádiaknak, akiknek sokkal jobban megy a saját közönségük előtt. A BKV Előre sem szerepel fényesen, hiszen eddig csak kétszer nyert a fővárosi gárda, s mindig a saját pályáján. Az otthonuktól távol eddig három döntetlent tudnak felmutatni a budapestiek.

Ráadásul az is nagyatádiak malmára hajthatja a vizet, hogy a BKV Előre szerdán is pályára lépett, amikor is a THSE-Szabadkikötőt verték. A fővárosi labdarúgók, akik a tizennyolcadik helyről vágnak neki a nagyatádi útnak, emiatt fáradtabbak lehetnek.

– Nehéz hétről-hétre felállni, főleg ilyen vereségek után – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Természetesen, ezúttal is, mint mindig arra törekszünk, hogy begyűjtsük a három pontot. Sokat dolgozunk, s remélem, hogy ennek előbb-utóbb meglesz az eredménye. Azt is tudni kell, hogy nekünk minden mérkőzés nehéz, így a BKV Előre elleni is az lesz.