Veretlenül robognak az Extraliga felé

Veretlenül, az élről várja a januári folytatást a 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapata az NB I.-es nőiröplabda-bajnokságban.

Kiváló szakmai munka zajlik az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem együttesénél. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a hölgyek makulátlan mérleggel – tizenkettő meccsen tizenkettő győzelmet arattak – vezetik a bajnokságot, s mindössze egyetlen szettet vesztettek, a legnagyobb rivális MTK Budapest otthonában „hagytak” egy játszmát a somogyi lányok. A Sasa Nedeljkovic edző vezette együttese tehát robog az élvonal felé.

A Diamant a Magyar Kupában az ellen a Fatum Nyíregyháza ellen lépett pályára, mely az Extraligában bajnokesélyes, sőt a nemzetközi porondon is remekül szerepel. Az odavágón bizonyították a lányok, egy ilyen neves csapat ellen is megállják a helyüket, s azt is, egyik csapat sem mehet biztosra a somogyi megyeszékhelyen. Bár a meccset a nyírségiek nyerték 3–1-re, de Miklai Zsanették hatalmas küzdelemre kényszerítették ellenfelüket és a vesztes játszmákban is a lehető legkisebb volt az egyletek közötti pontkülönbség. A visszavágón nem borult a papírforma: Sasa Nedeljkovic tanítványai három szettes vereséget szenvedtek, de becsülettel helyt álltak.

– Nyáron sok mindent újra kellett terveznünk, de természetesen a célunk nem változott, a magyar női röplabdában ott akarunk lenni a legjobbak között, azaz egy top hatos csapat kialakítása a célunk ebben a folyamatosan erősödő mezőnyben – mondta Orosz Ferenc, az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem ügyvezető-elnöke. – Nagy örömünkre sikerült az egyik legjobb Magyarországon dolgozó szakembert megnyerni a céljainknak, illetve olyan játékosokat is, akik valóban profik és tudják, mi a feladatuk. Az eddigi eredményeink önmagukért beszélnek, s az évtől azt várom, hogy az alapszakasz végéig őrizzük meg az első helyünket, a rájátszásban pedig vívjuk ki az extraligás tagságot.

A kaposváriak már december 26-án munkába álltak: január 5-én 18 órakor a TFSE otthonában lépnek pályára.

Véget ért az alapszakasz a női röplabda NB II-ben, és a nyugati csoport 12 együttest számláló mezőnyében két kaposvári csapat is pályára lépett. Az 1. MCM-Diamant Kaposvári Röplabda Akadémia U21 az ötödik, a RÖAK Kaposvár pedig a hatodik helyen fejezte be a küzdelmeket. A Diamant NB I-es csapatának junior korosztálya hét győzelemmel és négy verséggel zárta a pontvadászat első részét. A fiatalok felemás teljesítményt nyújtottak októberben és novemberben (a helyi rangadót azonban behúzták két szoros és egy sima szettben), decemberben aztán hazai pályán 3–1-re legyűrték az újpestieket, majd az Ajka ellen is begyűjtötték a három pontot.

– Nehéz meccsre számítottunk az UTE juniorjai ellen, és nagyon örültünk, hogy sikerült győzni – mondta Duduka Ingrid edző. – Ezt a nyitásainknak és a helyenként bravúros mezőnymunkánknak köszönhettük. A jó szerváinkkal elbizonytalanítottuk az ellenfelünket, és kemény, sokszor okos támadásainkkal szereztük a pontjainkat. Az Ajka ellen könnyedebb meccset játszottunk és sikerült egy magabiztos sikerrel zárni az évet. A lányok a 11 bajnoki találkozó és az Országos Ifjúsági Bajnokság tornái után fellélegezhettek, pihenhettek egy kicsit, de karácsony után ismét belevetettük magunkat a munkába.

A RÖAK Kaposvár csapatában ebben az évadban is olyan játékosok kaptak szerepet, akik korábban az élvonalban ütötték a labdát. Pintér Zsanett játékos-edző és társai öt meccset nyertek és hatszor hagyták el vesztesen a játékteret, ami a hatodik helyhez volt elég.

– Többször is előfordult, hogy munkahelyi elfoglaltság vagy betegség miatt nem állhattunk fel teljes kerettel, de minden mérkőzésünkből igyekeztünk kihozni a lehető legtöbbet – fogalmazott Pintér Zsanett. – Ha a juniorokat nem számítjuk, a harmadik helyen végeztünk az alapszakaszban, és a folytatásban szeretnénk megőrizni ezt az előkelő pozíciót.

A bajnokság januárban folytatódik, a nyugati csoport felnőtt együttesei újabb kört játszanak majd egymással, az U21-es gárdák pedig egymás ellen meccselnek.

Nagy lépést tett a csoportelsőség felé a RÖAK-Fino

Két győzelmet szerzett a Kaposvári Röplabda Akadémia-Fino együttese a fiú OIB középdöntőjének első tornáján Dágon.

– Nagy lépést tettünk a csoportelsőség felé, mivel a DSE RA II. legyőzte a szolnoki csapatot – mondta Demeter András edző. – A rizikósabb nyitásaink nem ültek annyira, viszont a taktikai nyitásainkra lehet építeni. A felnőttben edződő játékosaink ismét húzó szerepet vállaltak, viszont a fiatalok is bizonyítottak.

RÖAK-Fino–SZESE Győr 3–0 (14, 14, 21)

RÖAK-Fino: Szabó Bence, Szabó Barna, Csordás, Kiss M., Pusztai, Nagy. Csere: Jámbor (libero), Fenyvesi, Tóth, Fenyő.

RÖAK-Fino–DSE Röplabda Akadémia II. 3–0 (19, 12, 19)

RÖAK-Fino: Szabó Bence 7, Szabó Barna 21, Kiss 15, Pusztai 5, Csordás 2, Nagy 2. Csere: Jámbor (libero), Fenyvesi 4, Fenyő 1, Tóth.

