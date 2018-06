Vólent a másodosztályban tartotta a Siófokot

Minden jó, ha a vége jó, a BFC Siófok megnyerte utolsó, a bajnok MTK elleni hazai bajnokiját és ezzel megőrizte másodosztályú tagságát.

Komoly téttel bírt az utolsó forduló, hiszen ha a Siófok legyőzi a bajnokot, biztosan bennmarad a másodosztályban, ha nem nyer, akkor a sorsa a riválisok kezében van. A balatoniak begyűjtötték a fontos három pontot az aranyérmes ellen, mely ezúttal két húsz éves (Bayer, Nagy Zs.), illetve két tizennyolc éves (Szuhodovszki, Bidzilya) labdarúgóval a kezdőben álltak fel.

A balatoniak már az első félidőben eldöntötték a meccs sorsát Vólent révén. A télen érkezett támadónak ez már a hatodik gólja volt, pedig 14 bajnoki meccséből csak egyet játszott végig. A tavasszal 763 percet töltött a pályán összesen, vagyis 127 percenként érkezett egy gól tőle. Nem volt rossz igazolás.

A gól nem volt érdemtelen, hisz előtte Petneházi szabadrúgása után Bévárdi (4. p.), majd Petneházi szöglete után Elek is betalálhatott volna (19. p.). Vólent szerezte ugyan a találatot, de Nagy Dánielnek és Eleknek is hatalmas érdemei voltak benne. A folytatásban magabiztosan őrizte előnyét a Siófok, a vendégek a 40. percben találtak első alkalommal kaput, Bayer révén, de Balajcza a „helyén volt”, ahogy Kulcsár lövésénél is (44. p.). Komoly lehetősége ezen kívül nem volt a vendégeknek.

Nem volt hatalmas küzdelem, hisz összesen huszonnégy szabálytalanság volt az egész találkozón, Szegeden például a megelőző fordulóban harmincöt. A balatoniak ezzel öt nyeretlen mérkőzést követően tudtak újra nyerni, ezzel megőrizve másodosztályú tagságukat.

A találkozót követően bajnokavatás következett, az MTK együttesét köszöntötték, zúgott a Queen „We Are the Champions” slágere és a konfettik szálltak a levegőben, miközben a fővárosiak labdarúgói a „bajnokcsapat” kapu alatt ünnepeltek. Siófoki oldalon viszont semmi ok az örömre, de remélhetőleg ez volt a tanulópénz és a jövőben az eddigieknél több „energiát” fektetnek ebbe, a korábban szebb napokat látott klubba.

Merkantil Bank Liga NBII – 38. forduló

BFC Siófok–MTK Budapest 1–0 (1–0)

Siófok, Városi Stadion, 800 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Iványi István, Legeza László)

BFC Siófok: Balajcza – Kiss B., Gál M., Lorentz, Nemes – Petneházi (Farkas N. – 86.p.), Futó – Nagy D. (Hidvégi – 78.p.), Vólent (Lénárt – 68.p.), Bévárdi – Elek B. Vezetőedző: Varga Attila.

MTK Budapest: Fadgyas – Bori, Balogh B., Gengeliczki, Nagy Zs. – Borbély, Bayer (Adorján – 74.p.) – Kulcsár, Bidzilya (Gera – 67.p.), Szuhodovszki (Gréczi – 56.p.) – Hrepka. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gólszerző: Vólent (a 22. percben)

