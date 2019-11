Nem akárhogyan köszönt el a Galaxytól Zlatan

A 38 éves támadó közösségi oldalán a rá jellemző stílusban fogalmazta meg gondolatait a búcsúról.

– üzente a svéd, akinek a szezon végén lejárt a szerződése, távozásáról már eddig is kész tényként nyilatkozott.

Néhány héttel ezelőtt egy interjúban azt mondta:

A klub közleményében kifejtette: Ibrahimovic munkához való hozzáállása és szenvedélye rendkívül pozitív hatást gyakorolt a labdarúgásra nemcsak Los Angelesben, hanem az egész észak-amerikai térségben.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019