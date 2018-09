Gajdos Tamás: 120 évig szeretnék élni

A 60 éves, négygyermekes híradós lélekben 40 évesnek érzi magát, nemrég jegyezte el párját, Krisztinát, akivel egyelőre nem tervezik az esküvőt.

Gajdos Tamás szeretne 120 évig élni, egészségéért pedig mindent megtesz, hiszen aktív sportolóként éppen az atlétikai világbajnokságra készül. A 60 éves, négygyermekes híradós lélekben 40 évesnek érzi magát, nemrég jegyezte el párját, Krisztinát, akivel egyelőre nem tervezik az esküvőt.

Májusban töltöttem be a 60-at, és egyáltalán nem visel meg a korom, sőt újabb kihívásokat keresek. 120 évig szeretnék élni, szóval ha úgy vesszük, még csak az életem felénél járok – kezdte Gajdos Tamás a Lokálnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Idén a hatodik X alkalmából hat országos bajnokság megnyerését tűztem ki célul, hat különböző sportágban, és ezt már sikerült is teljesítenem. A következő célom a szeptemberi atlétikai világbajnokság Spanyolországban, ahol több ezer versenyzőtársammal együtt vágok neki a viadalnak. Szeretnék példát mutatni a korombelieknek azzal, hogy napi másfél óra mozgás csodákra képes, hiszen úgy érzem, remek formában vagyok, egy perccel sem érzem magam többnek 40-nél.

Amióta az eszemet tudom, sportolok, és tudom, javarészt ennek köszönhető, hogy ilyen jól tartom magam. Szomorúan látom, hogy a korombeli, egykori sportolótársaim mára mennyire elhanyagolták magukat, túlsúllyal küzdenek, vagy éppen már nincsenek is közöttünk. Ezt én mindenképpen szeretném elkerülni, és szeretnék aktívan mozogni még legalább 10-20 évig. A televíziózást sem tervezem abbahagyni úgy 15 évig. A legkisebb fiam, Zétény csak most kezdte az iskolát, úgyhogy van még előttem bőven feladat. Ez az, ami fiatalon tart – mondta az ATV híradósa, aki 25 év után, a májusi születésnapján kérte meg párja kezét.

Krisztával 25 éve élünk együtt, és úgy gondoltam, ezt az évfordulót illik emlékezetessé tenni. Beszélünk az esküvőről, de még nincs konkrét időpont, majd a következő 25 évben sor kerül rá. A közös gyermekeink azonban nagyon várják, Dominika 15 évesen kezd csajosodni, és kinézett már magának egy csinos ruhát a nagy napra. Az előző kapcsolatomból született gyermekeim, Gergő és Viktória is támogatnak mindenben, imádják a kisebb testvéreiket, és Krisztával is jól kijönnek. Legutóbb is közösen voltunk nyaralni Olaszországban, ami felejthetetlen emlék marad számomra – mosolyodott el Tamás.

Borítókép: lokal.hu