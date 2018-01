Schell Judit: Élvezem a zsűrizést

Azt mondta, számára nincs preferált műfaj, stílus, előadó, ahhoz szól hozzá, amit az adott pillanatban a színpadon lát, nyitottan közelít a feladathoz.

„Óriási élmény volt számomra a zsűrizés a múlt heti első válogatóban, jól éreztem magam a műsor alatt”

– mondta Schell Judit színművész, A Dal 2018 zsűritagja . A közmédia dalválasztó showja szombaton a második válogatóval folytatódik.

Schell Judit kiemelte, hogy egy-egy dalhoz nagyon sokat hozzá tud tenni a színpadi jelenlét.

„Amikor erős személyiség az előadó, akire minden szempár odaszegeződik, akkor a hanganyagból kiinduló produkció látványosan ki tud teljesedni. Már az első adásban volt rá példa, hogy egy előadó színpadi jelenlétével kellemesen meglepett”

– jegyezte meg.

A művésznő jelenléte új színt visz az eddigiekhez képest a produkciók értékelését tekintve, amely a műsor készítőinek nem titkolt célja volt. Egy színész más szemmel nézi a színpadi produkciókat.

Schell Judit azt mondta, számára nincs preferált műfaj, stílus, előadó, ahhoz szól hozzá, amit az adott pillanatban a színpadon lát, nyitottan közelít a feladathoz.

„A zenék alapján persze van bennem kíváncsiság egy-egy dallal kapcsolatban, de nálam mindenki egyforma eséllyel indul”.

Bevallotta, hogy nem teljesen naprakész a hazai könnyűzenei színtér történéseit illetően, de a legismertebb előadókat persze ismeri.

A versenytáncosként indult színművész pályafutása több mint két évtizede tart, ezalatt kevés zenés darabban, musicalben szerepelt.

„Prózai szakon végeztem az egyetemen, sokan nem is értették, miért engem választott Kovalik Balázs a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Eszter szerepére. Az előadást 1999-ben a Szegedi Szabadtéri Játékokon mutattuk be, aztán hosszú szünet következett nálam a zenés darabokban, majd a 2013 végén bemutatott Chicagóban az egyik főszerepet alakítottam a Centrál Színházban. Tavaly év végén jött az Álomutazó című musical, amelyben Cosinus tanárnő voltam”

– sorolta zenés szerepeit Schell Judit.

Mint kiemelte, az éneklést mindig szerette, három éve énektanárnőhöz is jár, A nő illata címmel pedig László Boldizsárral több közös koncertjük volt.

„Ha zenés darabra hívnak, valószínűleg vállalni fogom. Lemezt egyelőre nem tervezek, de volt már, hogy dalszerzők megkerestek és legutóbb már mutattam némi nyitottságot”

– jegyezte meg.

A Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész jelenleg nyolc darabban szerepel a Thália Színházban, de mint elmondta, időben össze lehetett egyeztetni esti színházi elfoglaltságát A Dal zsűrijében való szerepvállalással.

A Dal 2018 második válogatója szombaton 20 óra 30 perctől lesz a Duna Televízióban, ahol színpadra lép az AWS ( Viszlát nyár), Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Heincz Gábor BIGA (Good Vibez), Maya ‘n’ Peti (Nekem Te), Nene (Mese a királyról), Odett (Aranyhal), a Peet Project (Runaround), a SativuS (Lusta lány), Singh Viki (Butterfly House), valamint a yesyes (I Let You Run Away).

A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Schell Judit mellett Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő és Mező Misi, a Fonogram-díjas Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.

A Dal 2018 két műsorvezetője Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.