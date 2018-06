Szabadnapján forgatta Budapesten a vb-klipet Will Smith

A stáb a nagyvásártelepet, a Hajógyári-sziget K hídját, valamint Óbuda egyik lakótelepét választotta helyszínnek.

Hazánkban készült a labdarúgó-világbajnokság hivatalos himnuszának klipje, és a Borsnak sikerült megtalálnia a filmet készítő stábot.

György Péter Bruno, Csernóczki András és Varga Máté produkciós cégének első nemzetközi munkája mindjárt óriási dobás lett: ők készíthették el Budapesten az oroszországi foci-vb himnuszának videoklipjét. A főszereplő Will Smith, Ronaldinho, Nicky Jam és Era Istrefi volt. A háromnapos forgatás producere, György Péter Bruno a Borsnak elmesélte, miként kapták meg a lehetőséget.

A munkára az angol rendező, Yasha Malekzad kért fel minket, aki korábban Enrique Iglesiasnak, Will Smithnek, Pitbullnak és Ushernek is készített videoklipeket. Én Cannes-ban ápoltam régi ismeretségeimet, amikor jelentkezett, hogy egy hét múlva Budapesten szeretnének forgatni. So­kak életében csak egyszer adódik ilyen lehetőség, úgyhogy azonnal igent mondtunk, és ingyen vállaltuk a forgatást – kezdte a Borsnak a producer.

A stáb a nagyvásártelepet, a Hajógyári-sziget K hídját, valamint Óbuda egyik lakótelepét választotta helyszínnek. A produkcióban több mint száz táncos, zenészek, futballzsonglőrök, sportautók és lovasok is szerepet kaptak. Györgytől arról érdeklődtünk, hogyan viselkedett a forgatások alatt a Gemini Man című filmjét hazánkban forgató Will Smith.

Rendkívül felkészültek, hatékonyan és pontosan dolgoznak. Will Smith negyedórával a kezdés előtt már megérkezett, és a kamera előtt próba nélkül kétszáz százalékot teljesített, de a többiekkel is flottul zajlott minden. Will nagyon kedves és közvetlen. An­nak ellenére, hogy szinte percre be volt osztva az ideje, és ezt a klipet is a pihenőnapján vette fel, egy órával tovább maradt a tervezettnél. Látszott rajta, fontos számára, hogy jól sikerüljön a klip, és a rendező extra kéréseinek is eleget tett – magyarázta a filmes.

Borítókép: AFP