Csaknem 4 milliárdnyi adósságot engedett el a NAV

A szervezet 121 ezer olyan beadványt bírált el, amelyben az ügyfelek fizetési kedvezményt kértek, s ezek közül kilencvenezret részben jóvá is hagyott.

Gyakorta előfordul, hogy a polgárok, a vállalkozások egy-egy nagyobb vásárlás, beruházás miatt kifogynak a pénzből, vagy más ok miatt szűkebb időszakot élnek, de közben valamilyen közterhet mégis be kellene fizetniük. A szorult helyzetre megoldás lehet a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és a cégek képviselőinek is az, ha beadványt írnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), s részletfizetést, fizetési halasztást, esetleg a szóban forgó tartozás mérséklését kérik – írja a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, tavaly sokan bíztak abban, hogy sikerrel járnak, a hatósághoz ugyanis 138 ezer ilyen kérvény érkezett. A dokumentumok döntő többségében, 96 ezer iratban fizetési könnyítést, vagyis részletfizetést vagy halasztást kértek az ügyfelek, a mérséklésben reménykedő beadványok száma tízezret tett ki, s nagyjából ennyi esetben az adófizetők mind a két lehetőséget megemlítették.

Húszezer dokumentum ugyanakkor hiányos volt, vagyis megfogalmazója nem rögzítette, mit is kér pontosan a NAV-tól. Az érdekességek között megemlíthető, hogy a megyék között a legtöbb kérvény – majdnem húszezer – az adóhivatal Pest megyei igazgatóságához futott be, de Borsodban és Szabolcsban is nagy iratszámot jegyeztek fel: mindkét helyen túllépte a kilencezret az enyhítést kérő irományok száma. A legkevesebb beadvány Nógrádból, Tolnából és Zalából érkezett, ezekben a megyékben háromezer alatt maradt az esetszám.

A hatóság számos ügyben hozott döntést. Részletes kimutatásuk szerint tavaly 121 ezer esetben született jogerős határozat. Tízezer megszüntetés és nagyjából húszezer elutasítás mellett a NAV kilencvenezer alkalommal bólintott rá legalább részben az adófizető kérelmére.

Másképpen mondva: négyből három alkalommal – legalább részben – eleget tett az adóhivatal az ügyfél kérésének.

A határozatok nyomán a magánszemélyek és a vállalkozások 83 mil­liárd forint részbeni vagy későbbi befizetésre kaptak lehetőséget, miközben a hatóság majdnem négymilliárd forintot engedett el. A magánszemélyek általában a személyi jövedelemadóból fennálló, valamint az illetéktartozásaik­ra kértek fizetési kedvezményt, míg a cégek rendszerint az általános forgalmi adó ügyében terjesztenek elő kérelmet.

Az adóhivatal a kérelmek elbírálásával összefüggésben felhívta a figyelmet, hogy a beadványok értékelésekor az elsőfokú hatóság áttekinti, hogy az érintett korábban kért-e valamilyen enyhítést, s teljesítette-e a feltételeket, ha a szervezet adott már neki könnyítést.

Lényeges az is, hogy ha az adófizető nem, vagy csak részben tesz eleget az átütemezésben foglaltaknak, illetve ha a cég a kedvezmény időszaka alatt felszámolás alá kerül, akkor a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

Az adóhivatal ilyen esetben a lehető legrövidebb időn belül intézkedik a tartozások behajtásáról. Az adóhivatal ugyanakkor megjegyezte: az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy az ügyfelek túlnyomó többsége képes eleget tenni a fizetési könnyítés feltételeinek, és ezáltal el tudja kerülni a nem kívánt végrehajtási eljárást, s annak minden következményét.