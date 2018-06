Rákaptunk a kártyás fizetésre

Egyre többet vásárol a neten bankkártyával a lakosság, és továbbra is erős a növekedés a hagyományos kereskedelemben is.

Bátrabban használják bankkártyáikat internetes vásárlásoknál a magyarok: az első negyedévben 40 százalékkal nőtt a belföldi és a külföldre irányuló tranzakciók összértéke – írja szerdai számában a Világgazdaság.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint 2018 első negyedévében összesen 262,8 milliárd forint értékben hajtottak végre internetes rendelésekhez kötődő tranzakciókat bankkártyákkal,

ami 40,4 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A tranzakciók száma is dinamikusan nőtt: az első három hónapban több mint 24,4 milliót bonyolítottak le, ami 42,5 százalékos növekedés az előző esztendővel szemben.

A jegybanki statisztikák azt mutatják, hogy továbbra is erősen növekszik a hagyományos kereskedelem forgalma is. A belföldön és külföldön együttesen végrehajtott kártyás vásárlások értéke január eleje és március vége között megközelítette az 1079 milliárd forintot: ez 22,2 százalékkal több az egy évvel korábbi 882,5 milliárdnál. A tranzakciók száma itt is hatalmasat ugrott:

27,1 százalékos emelkedést tükröznek a számok, ami arra utal, hogy a boltokban már a kisebb összegű vásárlásokhoz is többször használjuk a kártyánkat.

Ebben természetesen nagy szerepe van az érintéses technológia gyors terjedésének: 2018 első negyedévében a kártyás vásárlási forgalomnak darabszám alapján 76, értékben pedig 64 százaléka az új technológia segítségével bonyolódott le.

