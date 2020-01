Szijjártó: India érdekelt Magyarország sikerében

Magyarország számos ponton kötötte össze magát az ázsiai országgal – mondta külgazdasági és külügyminiszter.

Sikerült Indiát mint „szuperhatalmat” érdekeltté tenni Magyarország sikerében, ez az egyik legnagyobb eredménye az elmúlt évek kétoldalú együttműködési és külkapcsolati építkezésének

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Újdelhiből nyilatkozva telefonon.

A világpolitikai és világgazdasági változások közepette egyértelmű, hogy egy olyan közepes méretű közép-európai országnak, mint Magyarország, rendkívül fontos, hogy a nagyhatalmak érdekeltek legyenek sikerességében, vagy legalább ne legyenek ellenérdekeltek ebben.

„Ennél fontosabb külpolitikai célunk nem is lehetett Indiával kapcsolatban, és ezt most sikerült elérnünk”

– fejtette ki a miniszter.

Magyarország számos ponton kötötte össze magát Indiával, amely a világ egyik legnépesebb országa, a világ hetedik legnagyobb gazdasága, katonailag és politikailag is a szuperhatalmi kategóriába tartozik. Számos ponton épített fel vele stratégiai együttműködést, és ez óriási siker, hiszen gyakorlatilag az egész világ sorban áll azért, hogy Indiával ilyen együttműködést tudjon kialakítani – mondta.

Kifejtette: Magyarországnak ez sikerült először is a gazdaság területén, hiszen a legnagyobb indiai vállalatok, amelyek egyúttal a világgazdaság legnagyobb szereplői közé tartoznak, egymás után jelennek meg itt, és hoznak létre újabb munkahelyeket.

„A következő hónapokban is ezres nagyságrendben jelentünk majd be újabb magyarországi munkahelyeket indiai beruházói döntések nyomán”

– hívta fel a figyelmet.

Közölte, politikai szinten is jó az együttműködés a két ország között. Budapest támogatja India tagságát az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és közös feladatnak tekintik a világszervezet megreformálását annak érdekében, hogy jobban igazodjon a realitásokhoz – jegyezte meg.

Szoros oktatási együttműködés van a két ország között: évente 200 indiai diák tanul ösztöndíjasként magyarországi egyetemeken, majd terjeszti az ország jó hírét a világban.

A miniszter azt is kiemelte, hogy

a két rendkívül gazdag kulturális és történelmi hagyománnyal rendelkező nemzet kifejezetten tiszteli egymás kultúráját.

Rendkívül fontos a két ország művészeti együttműködése is – tette hozzá Szijjártó Péter. „Véglegesítettük annak a filmgyártási megállapodásnak a szövegét, amelynek eredményeképpen az eddigieknél is több indiai filmet forgatnak majd Magyarországon.” Az indiai filmipart nem véletlenül hívják Bollywoodnak, sokan az amerikai filmiparhoz hasonlítják, a legyártott filmek számában mindenképpen versenyképes is az amerikai filmiparral – mondta. Az indiai emberek általában olyan helyekre szeretnek utazni, amelyeket láttak a hazai gyártású játékfilmeken. Nem véletlen, hogy tavaly 25 százalékkal, több mint 50 ezerre nőtt a Magyarországra utazó indiai turisták száma – jelentette ki.

Borítókép: Narendra Modi indiai miniszterelnök (j) fogadja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a Raisina Dialogue 2020 rendezvény keretében Újdelhiben 2020. január 16-án