Habár féltek, de végül megjöttek a turisták a Balatonra

Esős hétvégék ide, járványveszély oda, kizárólag elégedett vendéglátóval találkoztunk július végén a Balatonon. Eltelt a balatoni főszezon fele; a tó környékén az elmúlt hetekben szinte lehetetlen volt szállást találni, az éttermek és a strandok tele vannak. Főként magyar vendégek pihennek a Balatonnál, de sok német és holland is itt kapcsolódik ki.

– A legszebb arcát mutatja a balatoni idegenforgalom – mondta lapunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. – Szerencsére nagyon sokan választották úti célnak a tavat és környékét. Keresettek a látogatóközpontok és a különféle turisztikai attrakciók is. Az időjárás is kegyes, hiszen igazi kánikula van, ez pedig újabb vendégeket csal a Balatonhoz.

– Számítottunk az erős szezonra – folytatta Fekete Tamás. – Hiszen, amikor engedélyezték az utazásokat, akkor várható volt, hogy a főszezonban rengetegen felkeresik majd a tavat. Júniusban és július elején inkább a hétvégék voltak erősek, mostanra azonban hétfőtől vasárnapig szinte mozdulni sem lehet a vízparti településeken. Azt gondolom, hogy sokan számítanak a járvány második hullámára, ezért kihasználják az utazási lehetőségeket, ami szinten erősíti a hazai forgalmat. A Balaton ideális választás mindenkinek, magam sem tudok jobb helyet – hangsúlyozta a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Fekete Tamás kiemelte: mindenféle híreszteléssel ellentétben a Balaton vízminősége kiváló. Kisebb rendezvényeket meg lehet tartani, ezért mindenki megtalálhatja a neki megfelelő programot. Az alelnök hozzátette: évről évre fejlődik a balatoni gasztronómia, így igazi ínyencségeket is lehet kóstolni a tó környékén.

A Balaton azonban nemcsak a belföldi, hanem a külföldi turisták körében is népszerű. A német vendégek mellett a hollandok is szívesen választják Magyarországot. Az idegenforgalmi szakemberek szerint a külföldiek azért is utaznak a Balatonhoz, mert hazánk biztonságos országnak számít. A tapasztalatok szerint egyébként a tó környékén is fegyelmezettek az emberek, a boltokban és a közösségi helyeken mindenki visel szájmaszkot.

Herédi Gábor balatonlellei vendéglátós szerint is érezhető a nagy forgalom, a vásárlóerő azonban csökkent. Míg korábban a vendégek akár naponta többször is betértek az étterembe, addig most hetente csak párszor és akkor is „visszafogottabban” rendelnek. Vincze Attila balatonszemesi vendéglátós is hasonlóan vélekedik. Rosszabb szezonra számított, de szerencsére a várakozásait felülmúlja a forgalom. Hozzátette: nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is sokan megállnak büféjük előtt. Ez köszönhető annak is, hogy a közelükben található egy kemping és a balatoni kerékpárút is előttük halad el.