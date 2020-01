Indiáig és Mexikóig jutott el a somogyi termék

Egy cég Svájcból komplett szerelősort telepített Kaposvárra, a másik vállalkozás speciális fúrófejeket szállított le: nem mindennapos megrendelésekből 2019-ben sem volt hiány a somogyi cégeknél, több helyen rekorddal búcsúztatták az óévet.

– A legtávolabbi megrendelést Indiából kaptuk – mondta Lakics László, a kaposvári Lakics Kft. tulajdonosa. – Először 2019-ben szállítottunk oda villanymotorházat, amelyet feltehetően egy erőműben helyeztek el. A különleges megrendelések között tartjuk számon azokat a hosszabbítókat és fúrófejeket, amelyeket az akkumulátorokhoz szükséges fémek bányázati berendezéseihez készítettünk.

A tengerjáró hajók fordulásánál használt vízsugárszivattyú is a kaposvári szakemberek felkészültségét dicséri, Lakics László szerint örömmel vállalják a kihívásokat, mivel a csapatuk újabb területen igazolhatja rátermettségét. A Videoton kaposvári dolgozói is bizonyítottak: egy svájci professzionális padlótisztítógép-összeszerelősort telepítettek Kaposvárra. A kamionok alapos előkészítés után rajtoltak az értékes rakományért, s a végeredmény azóta ismert: a gyártás elindult, szilveszterig közel 200 tiszítóberendezést készítettek, ám az igazi idény 2020-ban kezdődik. A legek listájára feliratkozhat még a dél-koreai és az amerikai kapcsolat, mint a legtávolabbi együttműködés: fény-epillátorokat készítenek és egy világszerte ismert autógyár részére is dolgoznak. Fábián Balázstól, a Kaposvári Videoton ügyvezető igazgatójától tudjuk: utóbbi esetben elektronikus segélyhívóhoz akkumulátorcsomagot készítenek.

– Nemcsak a nagyok, hanem a kisvállalkozások életében is születtek rekordok – tudtuk meg Tóth Tamástól, a barcsi Teat Bt. ügyvezetőjétől. Három alkalmazottat foglakoztató cégüket 1994-ben jegyezték be, s a negyedévszázados jubileum rekord, 44 millió forint bevétellel tette emlékezetessé 2019-et a részben kültéri asztalok, játszótéri bútorok gyártására szakosodott csapat számára.