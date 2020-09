Minikölcsön – hogyan álljunk neki, ha kell a pénz?

Magyarország nem is olyan régen túlélt egy pénzügyi válságot. Azóta a kölcsön szó, legyen az nagyobb összeg, vagy egészen mini, gyakran mumusként szerepel a szótárunkban. Rossz szemmel tekintünk rá, mint ami ellophatja a maradék betevőnket. Nem csoda, hogy sokan inkább visszafognak a vásárlásból, figyelik a kiadásokat, és inkább nélkülöznek egy-egy terméket illetően. Hiszen valljuk be, a minikölcsön egyszerre lehet csoda és fegyver.

Minden embernek vannak olyan vágyai, amit jelenleg nem tud teljesíteni, viszont évek óta dédelgeti. Lehet, hogy nem hatalmas összegekről van szó, de valamiért sosem jutottunk el odáig, hogy meg is vegyük magunknak. Nincs más esély, mint a minikölcsön felvétele? Semmi gond, ha betartjuk a következő lépéseket.

Saját helyzetünk elemzése

Nem győzzük kiemelni a reális elvárások fontosságát. Először alaposan elemezni kell, hogy pontosan mennyi pénzre van szükségünk. Egy új tévéhez elég lehet 100.000 Ft, a gyerek laptopjára ennél kicsivel több is elmehet. Írjuk le az összeget egy lapra, és tegyük félre. A másik lapra azt a számot írjuk le, amit havonta vállalni tudunk a szokásos befizetendőkön felül. Lehet ez 10.000, 15.000 vagy 20.000 Ft. Azt is vegyük figyelembe, hogy ezt az összeget kifizetni marad-e a hirtelen jelentkező számlák kifizetésére. Most pedig nézzük meg, hogy a két szám 6 hónapra levetített futamidővel megegyezik-e.

A piaci feltételek

Ezután át kell vizsgálni a minikölcsönöket. Mindig lesznek jobb és rosszabb feltételek is, bár általában 25 és 600 ezer közötti összegben tudunk gondolkodni. Erre 3 és 6 hónap közötti futamidőt tudunk választani, és erre kerül rá a THM is. Minél nagyobb összeget veszünk fel, annál nagyobbat kell majd visszafizetnünk is. Azonban, mivel nem egy egész lakásról van szó, néhány esetben csak pár ezer forint lesz.

Nem érdemes egyetlen nap alatt dönteni, mivel a piacon több lehetőség van. Használjuk a pénzintézetek oldalain található kalkulátorokat, és mindig keressük az apró betűs részt. Figyeljünk a futamidőre és a kölcsön feltételeire is, mivel nem minden esetben lesznek ugyanazok.

A vásárlás öröme

A rengeteg és alapos kutatás eredményeként gyorsan megtalálhatjuk a nekünk leginkább kedvező feltételeket. A kért papírok leadása után általában majdnem 1 hónapos várakozás következik, majd az összeg megérkezik a számlánkra. Ezután nincs más dolgunk, mint megvenni, amit régóta akartunk. Ha nem akarunk feleslegesen adósságokban kerülni, akkor ne vegyünk fel több kölcsönt egyszerre. Az is segít, ha már a hónap elején félretesszük a törlesztéshez szükséges összeget, így később tudjuk befolyásolni a vásárlás menetét.

Lehet, hogy minikölcsönre lesz szükségünk a hűtő, vagy más konyhai eszközök kicseréléséhez, esetleg egy újabb telefon, vagy más készülék megvásárlásához. Sokan akkor választják ezt a lehetőséget, ha azonnal van szükségük kisebb összegre, ebben az esetben azonban mindig számolnunk kell az expressz szolgáltatás kifizetésével. Ha erre az opcióra szorulunk, azt az első lépésnél kalkuláljuk bele az árba, és később is vegyük figyelembe. Sok helyen az expressz költségekért cserébe már nem kell THM-mel foglalkoznunk.