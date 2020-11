Szeszélyes esőisten veszélyezteti a tájat

Miközben egyre többet emlegetjük a természetvédelmet, a helyzet általánosságban egyáltalán nem javult egy friss uniós felmérés szerint. Európában a természeti élőhelyek 77 százaléka nincs jó állapotban, és az elmúlt hat év alatt is romlott a helyzet.

Megyénknek természeti környezete az átlagosnál jobb helyzetben van, hiszen az erdősültség 27-28 százalékos, ez pedig jóval nagyobb az országosnál.

– Nehéz azt mondani, hogy jobb vagy rosszabb lett a helyzet, mert ez mindig az adott élőhelytől függ – értékelte kérésünkre a somogyi természeti folyamatokat Parrag Tibor, a Duna-Dráva Nemzeti Park természetmegőrzési osztályának vezetője. – Ha a vizes élőhelyeket nézzük, és nem a Balatonra, a Drávára vagy a Desedára gondolok, akkor a talajvízszint csökkenése és a csapadék kiszámíthatatlan érkezése miatt ezek az élőhelyek mindenhol veszélyben vannak.

A kaszói láptó megyénk egyik nevezetessége, de az időjárástól függ, hogy melyik évben van jobb vagy rosszabb állapotban. A kisebb lápszemek még kevesebb vizet tudnak tárolni, ezért folyamatosan száradnak, ezt nehéz megakadályozni, mutatott rá Parrag Tibor. De van ok a reménykedésre is.

– Ott tudunk javulást elérni, ahol a természetvédelemnek lehetősége van belenyúlni egy rendszerbe, és ez általában természetvédelmi projektek keretében történhet – folytatta az ökológiai szakember. – A barcsi Ó-Dráva egy óriási holtág, és amikor elkezdett száradni, egy horvát-magyar közös projektben építettünk egy óriási vízvisszatartó műtárgyat, egy töltést. Azóta egy méterrel magasabb lett a vízszint.

Nehéz fenntartani a gyepes élőhelyeket, márpedig Belső-Somogyban egykor hatalmas gyepterületek voltak. Ennek mára csupán apró maradványai lelhetők fel. A nemzeti park a saját kezelésében lévő területeket óvja, ilyen a barcsi ősborókás vagy a nagybajom-homokpusztai legelő. Sok betelepülő, inváziós fajjal küzdenek Somogyban is. Az erdőknél pedig a szárazság okozhat gondot.

Szemléletváltás

Fontos lenne minél több embert elérni azzal a szemléletformálással, amelyben a Duna-Dráva Nemzeti Park is részt vesz. A gazdálkodók figyelmét felhívják arra, hogy nem kellene mindenhonnan elvezetni a vizet, mert jól jön a szárazságban. A városlakók pedig, ha nyírják túl gyakran a füvet, abban megjelennek a vadvirágok, erre szállnak a lepkék és a méhek, így sajátos mikroélőhelyek alakulhatnak ki.