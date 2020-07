Trieszttől Zákányig tervez a külügy

Szijjártó Péter nem érkezett üres kézzel Somogyba: a kormány versenyképesség-növelési támogatásának szerződését hozta el egy csurgói cégnek, amelyet fokozottan sújtott a koronavírus-járvány gazdasági hatása. A szerdai látogatásán beszélgettünk a külgazdasági és külügyminiszterrel.

– Szűk egy év alatt kétszer is üdvözölhettük Somogyban, legutóbb Böhönyén járt szintén gazdaságfejlesztési ügyben. A csurgói üzemlátogatáson elhangzott, hogy aktív külügyminiszter még nem járt Dél-Somogyban. Hogyan látja a régió lehetőségeit?

– Nézze, a magyar vidékre és az ott élő emberekre mindig számíthatunk. Akkor is, amikor bajban volt az ország: a vidéki emberek szorgalma, munkaszeretete, szakértelme sokszor húzta ki Magyarországot a nehéz helyzetből. Így volt ez 2010-ben is, és mi most is azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaság sikerét nem a kiszolgáltatottságot eredményező nemzetközi hitelek fogják elősegíteni, ehelyett a gazdaságunk sikere a magyar emberek munkáján alapul. Somogy megyében összesen 39 vállalat kötelezte el magát a beruházások mellett, 16 milliárd forint értékben, ehhez 8 milliárd forint állami támogatást nyújtunk. Így 6600 munkahelyet tudunk megvédeni. Szeretném kifejezni a tiszteletemet és nagyrabecsülésemet azoknak a cégeknek, melyek nehéz körülmények között is vállalták, hogy beruházásokat hajtanak végre. Egy részükkel, tizeneggyel találkoztam is, a kaposvári és a barcsi választókerületbe tartozókkal. A határhoz közeli területek nyújtanak lehetőségeket, de adnak nehézségeket is, és szél ellen is lehet gyorsan futni. Csurgó és térsége kiválóan használja ki a földrajzi elhelyezkedéséből fakadó előnyöket, és most már az autópályával való összeköttetés is jobb lett, ezáltal az itteni vállalatok működési feltételei is javultak.

– A gazdaságfejlesztésre fokozottan szükség van a veszélyhelyzet után, hogyan élte meg a járványt személyesen Ön, és a minisztérium, gondolom nem volt könnyű ilyen körülmények között dolgozni.

– A világjárványnak kettős hatása van. Egyrészt egészségügyi kihívás, másrészt nagyon komoly gazdasági próbatétel. A vírus az emberek egészségét és életét, de a munkahelyeit is veszélyezteti. Hogy sikeresen védekeztünk az egészségügyben, az csak fél győzelem, mert meg kell nyerni a gazdasági védekezés csatáját is. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden eddiginél nagyobb pénzügyi forrásokat mobilizálunk a beruházásokat akaró és végrehajtani képes vállalatok számára. Amíg válság van, mindenki egyetért abban, hogy az állam adjon pénzt. A vita onnan kezdődik, hogy kinek adjon pénzt, hogyan és mire. Létezik egy csábító megközelítés, hogy az állam adjon szociális alapon, növelje a munkanélküli segélyt. Mi azonban nem akarunk munkanélküliséget finanszírozni. Nem segélyt akarunk adni, hanem hosszú távú kiszámíthatóságot, azt pedig csak munkával lehet. Ezért döntöttünk úgy, hogy a vállalatokat támogatjuk, és megvédjük a munkahelyeket. Ugyanakkor járvány egészégügyi vetülete visszatérhet, a szakemberek beszélnek második hullámról. A gazdaság újraindításával, a korlátozó intézkedések feloldásával párhuzamosan elengedhetetlen az egészségügyi ellátórendszer kapacitásának folyamatos javítása. Ehhez eszközök, lélegeztetőgépek, védőfelszerelések kellenek, melynek biztosítása komoly feladat volt. Ennek érdekében létrehoztunk egy légihidat Kína és Magyarország között, amelyen keresztül mintegy 170 millió maszkot, 60 millió védőruhát és több mint 10 ezer légeztetőgépet tudtunk vásárolni.

– A nyáron Somogyból sokan utaznak Horvátországba, bár jósok nem vagyunk, de lehetnek-e még határlezárások, mire számít a külügy?

– Jelenleg az unió országai között szabad és korlátozásoktól mentes az utazás Magyarország szempontjából, ugyanakkor folyamatosan figyeljük a járványügyi fejleményeket, mert fontos az utazás lehetősége, de ennél számunkra sokkal fontosabb az emberek életének megvédése. Ha úgy látjuk majd, hogy a magyar emberek élete, egészsége veszélynek van kitéve, akkor nem fogunk habozni a szükséges lépések meghozatalával. A tendenciák azt mutatják, hogy fenn tudjuk tartani a jelenlegi szabályrendszert, ami az uniós országokra vonatkozik, plusz Szerbia. Ha ebből vissza kell lépnünk, akkor megtesszük, de ezt jó lenne elkerülni.

– A földrajzi közelségből fakadóan mifelénk erős érdeklődésre tart számot a trieszti kikötő ügye. Hogy állunk most? Nyilván a járvány itt sem segített.

– Tavaly júliusban aláírtuk az adásvételi szerződést, a tranzakciót két hete le tudtuk zárni, letétbe helyeztük a vételárat, amelyet akkor fog megkapni a jelenlegi tulajdonos, és akkor kerülhet bejegyzésre az Adriaport Zrt., ha néhány technikai kérdést még a leendő beruházások és közműfejlesztések kapcsán sikerül tisztázni. A koronavírus miatt az olasz kormány hozott egy döntést, amelynek értelmében az ilyen típusú stratégiai vagyon eladása csak kormányzati jóváhagyással lehetséges. A kérvényünket június végén benyújtottuk, személyesen beszéltem az olasz külügyminiszerrel, kérve az engedélyezést. Ígértet tett a segítségre, ezután 45 napja van az olasz kormánynak arra, hogy elbírálja a vásárlási szándékot. A magyar vállalatok előszeretettel használják a triszeti kikötőt, de sorba kell állniuk, hosszú adminisztráción kell átesniük, míg ha itt lesz egy magyar tulajdonú kikötőrész, akkor ezektől mind megkímélhetik magukat. A magyar gazdaság nagyon nyitott, fontos, hogy a magyar vállalatok gyorsan, akadálymentesen tudjanak megjelenni a világpiacon.

– Végezetül egy zákányi származású csurgói olvasónk kérdését tolmácsolom, aki hallott arról, hogy Ön sikeresen tárgyalt egy zákányi határátkelő megnyitásáért.

– Különösen a szívemen viselem és fontosnak tartom új határátkelők létrehozását több ok miatt is. Nagyon komoly versenyhátrányt jelent, hogy Közép-Európában ritkán átjárhatóak a határok. Nyugat-Európában a határátkelési pontok átlagos távolsága 2,5-3 kilométer, míg Közép-Európában 30-40 kilométer. Ráadásul nekünk a határátkelés lehetősége nemcsak gazdasági, hanem nemzeti szempontból is nagyon fontos, hogy kapcsolatot tudjunk tartani a nemzetközösségeinkkel. A Zákány-Gotalovo átkelőről megállapodtam az év elején Horvátországban a közlekedési miniszterrel, és abban maradtunk, hogy az előkészítést haladéktalanul felgyorsítjuk, de a koronavírus-járvány ebben sem jött jókor. Most hogy enyhült a vírushelyzet, létrejött egy munkacsoport a magyar és horvát kormány között, amely előkészíti a határátkelő megnyitását, az odavezető utak megépítését, modernizálását. Remélem, hogy Zákány és Gotalovo között másfél éven belül határ­átkelőn át lehet majd közlekedni, így megszűnhet az az áldatlan helyzet, hogy néhány perces útért másfél órás kerülőt kell tenni.