Vitaminért, húsért csak a piacra megyünk GALÉRIA

Visszafogott forgalommal indult a pénteki nap a Kaposvári Nagypiacon.

Mint megtudtuk, ezen annyira nem lepődtek meg a kofák, hiszen mindenszentek után kissé óvatosabban költenek a vásárlók. Ezúttal vastagabban öltözve vágtunk neki, szokásos heti piac-túránknak, hiszen már érezni is lehet, hogy november van.

Viszonylag sokan álltak sorban halért és az új csarnokban friss húsért, jól fogyott a kolbászhússal töltött dagadó. – Egy szál kolbászt kérek és azt a darab szalonnát – mondta egy idős asszony az őt kiszolgáló hölgynek.

A füstölt árukon kívül sokan vásároltak tojást is, amely több méretben és persze árban is kapható volt. Majdnem minden standon találhatunk fehéren virító karfiolt, amelynek a legjobb ára 298 forint volt kilójáért. Egy kisebb fej viszonylag jó áron kifuthatta, amihez már csak némi zöldség kell, hogy meglegyen a szombati leves ebédre. De természetesen illatos sütőtökből is válogathattunk leves alapanyagnak, ahogy sok helyütt kínálták a babot, borsót, lencsét is.

– Meccset, a dínom-dánomot azt látod engedik – panaszkodott egy úr ismerősének, utalva a szigorított járványügyi intézkedésekre, amely olyannyira beszédtéma volt a piacon, mint a friss saláta kilónkénti ára vagy a sült kolbász csípőssége a pecsenyésnél.

A létesítménybe betérők egytől-egyig betartották a szabályokat, s orrukra húzott maszkban válogatták a gyerekfej méretű birsalmákat, vagy éppen a pirosan csalogató idaredet. Hiszen vitaminforrásból sosincs hiány a Kaposvári Nagypiacon. Így most is választhattunk, hogy esetleg fehér vagy piros szőlővel, szilvával, vagy illatos mandarinnal töltjük fel raktárainkat.