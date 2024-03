Fülöp Magdolna, a csapat vezetője és egyben koreográfusa elmondta: bár a versenytáncukat már több rendezvényen is bemutatták, de így is nagyon izgultak, hogy miként fogadja majd a zsűri a somogyi fordulón. Az együttes irányítója arról is beszélt, hogy a tíztagú társaságuk soraiban hárman a fiatalabb korosztályt képviselik, a többiek idősek.



Csapatépítés A szépkorúak között a rangidős Lukács Jenőné, aki lassacskán a nyolcvanas éveinek végén jár, bizonyítva: a kort nem az évek számával mérik.

– Nagyon jó hangulatban zajlottak a próbák, miközben jókat beszélgettünk is. A legnagyobb eredményünknek éppen ezért azt tartom, hogy a találkozások során igazi közösséggé kovácsolódott a csapatunk, a többi már csak hab a tortán – tette hozzá.