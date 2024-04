A Heineken Balaton Sound Nagyszínpadnak idén is egy hatalmas ledfal adja a díszletét, első napon Andrea Lane, Hugel, Meduza, Purple Disco Machine és James Hype szórakoztatja a közönséget. Másnap ugyanitt kezd Metha, majd Mau P, Vintage Culture, Paul Kalkbrenner következik, éjféltől hajnal 3-ig pedig a Mathame formációt követi a Mind Against. Pénteken Yamina melegíti be a közönséget ezen a helyszínen, majd a színpadra lép John Newman, a Lost Frequencies, Marshmello , Alison Wonderland, Borgore, Zomboy és Dublic & B'Andre. A zárónapon pedig Ben Nicky, Nervo, Will Sparks és Timmy Trumpet lesz a nagyszínpadon. Este 11-től pedig beindul egy monstre, négyórás Endshow, az elektronikus tánczene keményebb stílusaiban kiemelkedő holland szervezőcsapat, a Q-Dance bemutatásában. A fellépők közt lesz The Qreator, Sound Rush, Ran-D, Warface és Sefa, az est házigazdája pedig a „Hardstyle Hangja”, azaz DV8 lesz.