Ebben az évben már második alkalommal adott otthont a rangos fitnesz versenynek a kaposvári körcsarnok, melynek lelátói ezúttal is szinte zsúfolásig megteltek érdeklődőkkel. Ez nem is csoda, hiszen az ország összes egyesülete vonultatott fel sportolót a gyermek fitnesz magyar bajnokságon, amely a sportág legrangosabb eseménye.

– Közel kétszáz versenyző érkezett a versenyre, melyen eldőltek a magyar bajnoki címek, így mind a nyolc egyesület képviselői jelen voltak – mondta Prukner-Sas Médea, a házigazda Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – A tavasszal rendezett Kaposvár Kupa, amely egy IFBB pontszerző verseny is volt egyben elnyerte a szövetség tetszését, így ezúttal egy még rangosabb eseményt tudtunk rendezni a körcsarnokban. Reméljük, hogy a következő évektől is mi rendezhetjük majd a magyar bajnokságot, így két rangos fitnesz eseménynek is otthont adhatna évente a város. A hazai rendezésű magyar bajnokságra rengeteget készültek a Bakó-Sas Fitnesz SE tehetségei.

– Egyéniben és csapatban közel negyven versenyzőnk állt színpadra és összességében remekül szerepeltek– tette hozzá Prukner-Sas Médea, aki kérdésünkre elmondta, az egyesület sportolói ebben az évben még emlékversenyeken, illetve Super Fitness Show kategóriában is színpadra állnak. Az ezekre való felkészülésüket azonban némileg hátráltatja, hogy októberben a megnövekedett fűtési költségek miatt bezárják majd az edzőcsarnokot, amely évek óta az otthona volt a több mint húsz éves múltra visszatekintő egyesületnek.

– A város önkormányzata lehetőséget biztosít egyesületünk számára, hogy az RG csarnokban, tükörteremben, illetve a körcsarnok emeletén folytathassuk az edzéseket – tette hozzá Prukner-Sas Médea.

A kaposvári esemény rangját az is jelezte, hogy a Magyar Testépítő és Fitnesz Szövetség elnöke, titkára és elnökségi tagjai is jelen voltak.

– Ez a legrangosabb versenye szövetségünknek, mert a létszám és a lehetőségek száma hatalmas – nyilatkozta Huber István, a Magyar Testépítő és Fitnesz Szakszövetség elnöke. – A színpadra állók közül válogatjuk majd ki azokat, akik a jövő évi világbajnokságon képviselik hazánkat.