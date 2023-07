Aki(k)re büszkék vagyunk

A kaposvári Jámbor János Franciaországban a Moseile hajózási csatornán rendezett veterán, senior és mozgássérültek horgász-világbajnokságán csapatban aranyérmes lett. A segítője – aki egyben a fia is –, Jámbor Dávid szintén aranyérmet kapott.

Akik a csúcsra értek

Hat­évnyi szünet után újra a Fino-Kaposvár férfi röplabdázói hódították el a bajnoki címet. A bajnoki alapszakaszt csak az ötödik helyről kezdhették, vagyis mind a negyed-, mind pedig az elődöntő, akárcsak a finálé idegenben kezdődött. A korábbi döntőkben is a bajnoki címvédő Bp. Pénzügyőr SE volt az ellenfél. Most viszont az elődöntőben találkozott egymással a két csapat, az aranymeccseken pedig – ahol az újonc Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn volt az ellenfél – mind a két kaposvári mérkőzésen új nézőrekordot regisztráltak az Arénában. Soha nem fordult elő korábban, hogy két­ezren – vagy még talán annál is többen – szurkoltak volna.