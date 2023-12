– Bő két éve, még 2021-ben a Somogyi Sportmúzeum átkerült a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltségéhez – mondta Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere. – Természetesen értesítettük a Somogyi Sportmúzeum kuratóriumát, s az azt képviselő Ács Lajos el is kezdte dobozba csomagolni a relikviákat. Mondhatni teljesen kiürítette a Kontrássy utcai épületet, és az összepakolt dobozokat folyamatosan vitte át a Vármegyeházára a dolgozó szobájába. Azt is tudjuk, hogy többen is jelentkeztek a saját anyagukért, hogy elvinnék. Erről vannak papírok – legalábbis kellene lennie –, amiket (még) nem láttunk. A kialakult helyzetért nem az SZGYF és a város a felelős, hanem egyértelműen a Somogyi Sportmúzeum Kuratóriuma. Többször is kaptak felszólítást, hogy rendezzék a régóta fennálló adósságukat, de ez nem történt meg.

Dér Tamás azt is elmondta, hogy először rendszerezni akarják a dobozokba bepakolt relikviákat, ami legalább egy, de inkább két vagy három hónapon keresztül tart majd. Azt nem állítják, hogy minden meglesz, de a nagy részük biztosan előkerül. Ha ezzel végeztek, akkor várják a relikviák tulajdonosait és a hozzátartozókat, hogy hazavihessék.

Borítóképünk illusztráció!