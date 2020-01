Az érkező hidegfrontért némi napsütés kárpótol

Szerdán reggel nagyrészt párás, ködös idővel indul a nap Somogyban. Napközben gyenge hidegfront érkezik.

Kissé élénkülő északnyugati légmozgás mellett fokozatosan ritkul a párásság. Több-kevesebb-erősebb-szűrtebb napsütésben már megyeszerte lehet bízni. Éjszaka is élénk marad a szél. Csillagfényes égbolt a valószínűbb, gyengébb párásság valószínű a térségben. Hajnalban gyenge fagy várható.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel -2,

szerda délután +3 – +5,

csütörtök reggel -2 fok körül alakul.

Délután hidegfront érkezik, így a hidegfrontra érzékenyek elsősorban fejfájásra, erősödő migrénre panaszkodhatnak. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökre az északi széllel beáramlott szárazabb levegőnek köszönhetően az ország túlnyomó részén napsütéses vagy ritkuló párásságon át derengő idő a valószínűbb. Északkeleten bizonytalanabb a rétegfelhőzet elvékonyodása. Ott továbbra is maradhatnak egész nap borongós, szürke, hideg területek.

– Pénteken is valószínűbbnek látszik a párásság eloszlása, több-kevesebb-erősebb-szűrtebb napsütés előfordulása. Továbbra is az északkeleti térségében a legbizonytalanabb a szürke rétegfelhőzet feloszlása.

– Szombatra gyenge melegfront érkezése körvonalazódik élénkebb délies széllel, borongós idővel, szórványosan esővel, északon kevés havas- és ónos esővel. Délnyugat felől enyhülésre van kilátás, míg északkeleten még várhatóan tartja magát a hideg.

– Vasárnap csapadék nem valószínű. Változó, szakadozó felhőzet mellett további enyhülés ígérkezik. Délnyugaton, délen várható több napsütés, enyhébb, míg északkeleten a felhősebb, hidegebb, évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű idő.

– Jövő hét első napjain további enyhülésre, változóan napos-felhős időre készülhetünk. Északkeleten is enyhül, de kisebb mértékben, mint a déli országrészben. (forrás: eumet.hu)