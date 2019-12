Csapadékos idővel indul a hét, akár havazhat is

Somogy megyében, hétfőn borongós, csapadékos, téli időjárás várható.

Többnyire vegyes halmazállapotú csapadék, eső, havas eső, illetve havazás is egyaránt előfordulhat. Estére már gyengül, szűnni kezd a csapadék. Éjszaka eleinte még borult marad az ég, de hajnalban már vékonyodik a felhőzet.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel -1,

hétfő délután +1,

kedd reggel -2 fok körül alakul.

Hideg fronthatás várható. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

Naposabb idő is jön majd fagyni fog

– Kedden, szerdán naposra fordul időjárásunk, de hideg lesz. Kedden, a Dunántúlon még élénk északi szél fúj, majd szerdára, délire fordul a légmozgás. Reggel fagyos, a havas tájakon erősen fagyos időre kell készülni és délután is csak kevéssel melegszik fagypont fölé a levegő.

– Csütörtökön, pénteken előreláthatólag frontmentes, anticiklonáris helyzet alakul ki, tartósan megmaradó ködfoltok kialakulásával, így egyre kisebb eséllyel lehet számítani napsütésre. Reggelenként erősebb fagy várható, különösen a még mindig hóval borított északkeleti tájakon. Délutánonként is északkeleten várható a leghidegebb.

– A hétvégén úgy néz ki, hogy enyhül az idő, és kisebb esőre is számíthatunk. (forrás: eumet.hu)