Fülledt meleg hétközépre számíthatunk

Szerdán még anticiklon alakítja az időjárást.

Nyáriasan meleg idő lesz, mérsékelt, időnként élénkebb délkeleti légmozgással, délelőtt zavartalanabb napsütéssel, délután kiterjedtebb, zömében áttetsző fátyolfelhőzettel, csapadék nélkül. Éjszaka változó, szakadozott, többnyire vékony, áttetsző felhőzet várható az ország fölé. Eső nem érkezik. Szélcsendes, kissé fülledt idő valószínű. A felhőzet hatására kevéssé frissül fel a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 30,

szerda reggel 16,

szerda délután 30,

csütörtök reggel 17 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön megkezdődik az átalakulás. Még ezen a napon is az átlagnál melegebb idővel számolhatunk, de napközben már több felhő zavarhatja a napsütést. Délelőtt északnyugaton, délután északkeleten is felerősödik a szél. Késő délután, este elszórtan zápor, zivatargóc kialakulásának is megnő az esélye. Éjjel országszerte erős, gyakran viharos északi széllel, a déli országrész felé vonuló, de csak kevés helyet érintő zivatargócokkal érkezik a lehűlést hozó hidegfront. Csapadék csak elszórtan, kis mennyiségben valószínű.

– Péntekre az évszakos átlag köré csökken a hőmérséklet, véget ér a nyár az őszben. Eleinte országszerte, délutántól már csak a keleti térségben fúj erős szél. Napos, a Duna-Tisza közén közepesen felhős, csapadékmentes idő ígérkezik.

– Hétvégén változóan napos-felhős, csapadékmentes, kellemes hőmérsékletű, hajnalonként hűvös idő a legvalószínűbb.

– A jövő hét eleje hideg hajnalokat, kellemesen, évszakos átlagnál 2-4 fokkal melegebb délutánokat, nyugodt, napsütéses, csapadékmentes időt ígér.