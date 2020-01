Melegfrontnak örülhetünk ha még nem fagytunk a térkőhöz

Somogyban szombaton egy gyenge melegfront érkezik térségünkbe, ezzel együtt fokozatos enyhülés kezdődik.

Erősen felhős, borongós idő várható, néhol köddel, és estig legfeljebb csak szitálás, ködszitálás fordulhat elő. Gyenge marad a légmozgás. Az esti, éjszakai órákban tovább vastagszik felettünk a felhőzet, és ekkor már helyenként előfordulhat kisebb eső.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel -2,

szombat délután +4,

vasárnap reggel -1 fok körül alakul.

Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. Ugyanakkor a szervezet ödémaállományát, vizenyőjét is fokozza az adott időjárási helyzet, mivel nemcsak hogy a vízleadást gátolja, hanem a légzésen keresztül növeli a szervezet vízfelvételét is. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap is sok felhőre, helyenként kisebb esőre kell számítani. Jelentős csapadék azonban nem várható. Gyenge lesz a légmozgás, és többnyire keleties irányú. Délen már jelentősebben enyhül, északon még hideg marad az idő. Főként északon itt-ott előfordulhatnak ködfoltok. Éjszaka is borongós időre lehet számítani, kisebb eső továbbra is lehet. Gyenge fagy inkább már csak északon lehet.

– Hétfőtől csütörtökig alaposan megenyhül az idő, és a sok felhő mellett, keddtől megélénkül, helyenként meg is erősödik a déli, délnyugati szél. Csak időszakos napsütésben bízhatunk. Jelentősebb csapadék nem hullik, de kisebb eső előfordulhat. (forrás: eumet.hu)