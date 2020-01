Hószállingózásra, ködre és erősen felhős égboltra számíthatunk

Szombaton reggel ködös idő lesz, majd napközben csökkenő párásság, foltokban esetleg felszakadó rétegfelhőzet, majd nyugat felől erős felhősödés várható egy gyenge hidegfrontnak köszönhetően.

A felhőzettel gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék is érkezik, tartós hószállingózás, ónos szitálás, szitáló havas eső egyaránt előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. Éjjel borús, szélcsendes időben további hószállingózások, vegyes szitálások várhatóak.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel -2,

szombat délután -1 – +2,

vasárnap reggel 0 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap előreláthatólag a fölénk érkezett front legyengül. A felhőzet beborítja az országot, majd a Dunántúl északi térségében, élénk északi szél kíséretében felszakadozik, kisüt a nap, míg másutt a felhőzetből, elszórtan fordul elő hószállingózás, vegyes szitálás. Jelentős csapadéknak csökkent a valószínűsége. A Tiszántúlon továbbra is a ködfelhőzet ígérkezik jellemzőbbnek.

– Hétfőn zömmel felhős időre van kilátás, említést érdemlő csapadék esélye nélkül. Északkeleten, keleten szakadozhat a felhőzet, van esélye időszakos, változó napsütésnek is.

– Kedden előreláthatólag a reggeli párásságot, ködfoltokat követően országszerte kisüt a nap. A napsütést ritkuló párásság, fátyolfelhőzet zavarhatja.

– Szerdán és csütörtökön is jelentős változásoktól mentes idő ígérkezik. Reggel lehet párásság, ködfoltok. Napközben, az északi, északkeleti országrészben megragadhat a párás, hideg, felhősebb időjárás, míg délen napsütés a valószínűbb, enyhébb délutánokkal.