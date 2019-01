Lehet hó, de az eső valószínűbb

Kedden eleinte még hóesés is előfordul, de egyre nagyobb területen vált vegyes halmazállapotra a változó intenzitású csapadék, ami a délelőtti fagyos időben átmeneti ónos esőt, fagyott esőt eredményezhet.

A déli órákra fagypont fölé enyhül a levegő, onnantól eső, havas eső hullik. A korábban lehullott hó olvad. Napközben élénk, időről-időre erősebb déli, délnyugati szél fúj, majd estétől nyugatira, északnyugatira fordul a szél. Éjjel fagypont köré hűl a levegő, az olvadék lefagyhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel -3,

kedd délután +2,

szerda reggel 0 fok körül alakul.

Melegfront hat szervezetünkre. A fokozott feszültségérzés fejfájáshoz, elfáradáshoz, álmatlansághoz, a teljesítőképesség csökkenéséhez vezet. Gyorsabbá válhat a szívműködés, a légzés. Nő a vérzésre való hajlam. Gyakoribb lehet a lázas állapotok, a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Embólia léphet fel. Ingadozhat a vérnyomás. Csökkenhet a koncentráló-képesség, mind a munkában, mind az utakon. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán, az északi országrész felett vékonyodhat, szakadozhat a felhőőzet, elő-előbújhat a nap is, de hózáporok, hószállingózások is lehetnek. A középső és déli országrész felett borongós idő valószínűbb elszórtan vegyes szitálással, hószállingózással.

– Csütörtökön is többnyire erősen, időnként és helyenként, előreláthatólag főként a középső országrészben olykor szakadozottabban felhős ég, elszórtan időszakos napsütés várható. A borongósabb tájakon átmeneti hóesés, hózápor alakulhat ki. Élénk, a nyugati és keleti térségben olykor erős északi szél fúj.

– Pénteken északnyugat felől csökkenő felhőzet, a délkeleti határvidék kivételével tartós napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon erős északnyugati szél fúj. Délkeleten előreláthatólag csak délután oszlik szét a felhőzet, rövidebb időre süthet ki a nap.

– Hétvégére változékony, de többnyire erősen felhős idő, gyakori csapadék, élénk, olykor erős szél körvonalazódik enyhüléssel, olvadással. (forrás: eumet.hu)

