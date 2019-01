Három kutya támadt egy ötvöskónyi kisfiúra

Életveszélyes sérüléseket szenvedett kedd reggel Ötvöskónyiban egy helyi fiú.

A 13 éves gyereket a nyílt utcán támadta meg három kutya. Információink szerint: a kutyák az óvoda előtti parkban estek neki a fiatalnak, s súlyos sérüléseket szenvedett. Az ebek többször is megharapták a fiút, akit végül egy helyi férfi mentett meg és egy közeli házba vitte.

Értesüléseink szerint az áldozatot a Kaposi Mór Oktató Kórházba szállították.

Megtudtuk: a négylábúakkal már korábban is volt gond. Pusztai László polgármester elmondta: konkrét feljelentés nem történt egyszer sem az ebek gazdája ellen. Ám többször is szabadon látták a kutyákat, annak ellenére hogy még villanypásztor is van a tulajdonos ingatlana körül. S az még aggasztóbb, hogy a rendszeresen kijáró kutyák az ötvöskónyi játszótér tőszomszédságában élnek, amely mellett a templom és az óvoda is található.

A polgármester szerint az állattartásról szóló törvény nem túl szigorú, pedig egy ilyen súlyos esetnek nem szabadna következmények nélkül maradnia. Hozzátette: mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő Ötvöskónyiban.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a baleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.